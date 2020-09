Táo tợn ổ nhóm công khai rao bán súng thể thao tự chế lên mạng xã hội đã bị tóm gọn

quảng cáo và rao bán các loại vũ khí thể thao và các vũ khí khác có chức năng tương tự. Lê Quốc Hòa (SN 1982, ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang), Đỗ Ngọc Anh (SN 1998, ở huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ) và Nguyễn Văn Quyết (SN 1995, ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh). Nhóm này thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội Thông tin ban đầu về nhóm đối tượng gồm có 3 đôi tượng

Đáng chú ý những bài đăng rao bán thường rất công khai và táo tợn. Sau khi nắm được thông tin và tiến hành điều tra, Công an huyện Thanh Oai Hà Nội đã nhanh chóng lần ra được dấu vết của các đối tượng đứng đằng sau những bài rao bán trên mạng xã hội

Một trong ba đối tượng bên cạnh tang vật thu giữ được

Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng đó là xác định sau khi chốt đơn hàng với những người có nhu cầu, các đối tượng tháo rời từng bộ phận của khẩu súng ra thành nhiều phần khác nhau để tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Sau đó, các đối tượng nhắn tin hướng dẫn cho khách mua qua tin nhắn trên điện thoại hoặc các trang mạng xã hội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Thanh Oai đã thu giữ hàng trăm linh kiện, thiết bị, súng thể thao tự chế được các đối tượng tàng trữ, cất giấu trong nhà của các đối tượng. Mặc dù không phải súng quân dụng, nhưng tính sát thương của những loại vũ khí này rất lớn.

Hiện Công an huyện Thanh Oai vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của Pháp luật

Bộ phận của súng được tháo rời để vận chuyển

Theo quy định của pháp luật, vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ và các loại công cụ hỗ trợ được xác định là phương tiện đặc biệt, trang bị cho một số lực lượng chức năng sử dụng để giữ gìn an ninh, trật tự, trấn áp tội phạm... Tuy nhiên thời gian qua, trên mạng xã hội, các đối tượng tội phạm đã công khai rao bán nhiều loại vũ khí nguy hiểm và các công cụ hỗ trợ.

Không chỉ công khai rao bán mà "chợ online" các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ còn khá phong phú về chủng loại cũng như giá cả và thường được che đậy dưới vỏ bọc "vũ khí tự vệ", trong đó, phần lớn là các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với khả năng gây sát thương cao như: Súng tự chế, mã tấu, kiếm, đao, dùi cui điện, roi điện,... thậm chí cả vũ khí quân dụng. Do nắm bắt được nhu cầu của một số thanh, thiếu niên bị ảnh hưởng từ những bộ phim, clip, trò chơi bạo lực, nảy sinh tâm lý thích sử dụng vũ khí như nhân vật họ hâm mộ, cho nên một số loại vũ khí nguy hiểm được sản xuất "ăn theo" trào lưu.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ