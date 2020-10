Tập 3 Bạn trai tôi là hồ ly chứng kiến Lee Rang trả thù kịch tính nhưng rating vẫn giậm chân tại chỗ

Tối ngày 14/10, bộ phim Bạn trai tôi là hồ ly " tiếp tục với phân cảnh Nam Ji Ah (Jo Bo Ah) thay đổi tính cách và thái độ khi Lee Yeon (Lee Dong Wook) điều trị cho vết thương của cô. Ji Ah như biến thành một con người khác khi dùng tay bóp cổ Lee Yeon và tra hỏi về một vụ án giết người bí ẩn.

Hòn đảo nơi Lee Yeon và Ji Ah đặt chân tới để tìm kiếm tung tích bố mẹ Ji Ah có tục hiến tế rất tàn ác Cuộc hiến tế càng trở nên đẫm máu hơn khi có sự nhúng tay của Lee Rang (Kim Bum). Hóa ra trên chiếc phao cứu nạn của bốn ngư dân họ đã hi sinh người bạn mình để thỏa cơn thèm khát. Khai thác lòng thù hận và đau khổ của con người Lee Rang tiếp tay giúp họ trả thù bằng sức mạnh của mình.

Ji Ah bị Lee Rang điều khiển

Theo dấu một trong những nạn nhân của tục hiến tế thì Lee Yeon thấy những dấu hiệu của điều ác như bức ảnh thờ linh vật rồng trên bàn thờ bị biến thành rắn. Anh đã khuyên Ji Ah nên rời khỏi đây nhưng cô không muốn. Sự thù địch qua mấy trăm năm khiến Lee Rang không buông tha việc để anh trai sống thanh bình. Anh cấu kết với thầy cúng trong làng cùng lập đàn tế người cho ác quỷ và Ji Ah là đối tượng Lee Rang hướng tới.

Hóa ra khoảnh khắc Ji Ah bóp cổ Lee Yeon một cách kì lạ là bởi cô đang bị điều khiển tâm trí bởi Lee Rang và kể câu chuyện quá khứ về tình đầu anh trai dựa trên tầm nhìn của mình. Cuộc giao đấu giữ hai anh em buộc phải xảy ra để Ji Ah có thời gian chạy thoát. Thế nhưng cái bẫy mà Lee Rang tạo ra vẫn chưa kết thúc, Ji Ah gặp phải pháp sư tà ác và trở thành vật hiến tế đúng như kế hoạch.

Hai anh em xảy ra xô xát

Lee Yeon dùng hết sức lực tìm kiếm để cứu Ji Ah nhưng lại không thể đánh hơi được mùi hương của cô. Thời gian hiến tế đã gần kề, Lee Yeon thử triệu hồi sanh thần trên núi của mình và nhận được chỉ dẫn. Vòng lửa ma thuật khiến Lee Yeon không thể bước đến gần Ji Ah. Nhìn thấy bóng dáng cô dần mất đi nỗi đau mất người tình trong quá khứ lại hiện về. Một lần nữa cơn thịnh nộ của anh khiến linh khí hồ ly xuất hiện, Lee Yeon sau nhiều năm tuân theo luật trời lần đầu phá lệ giết người.

Hành trình cứu Ji Ah của Lee Yeon

Dù được cứu thành công nhưng những vệt máu mà Ji Ah để lại đã khơi dậy sự thèm khát của những ác quỷ trên hòn đảo. Kế hoạch thất bại Lee Rang buộc phải đưa ra một vật tế khác cho biển cả. Sau sự kiện toàn bộ dân làng trên đảo đều biến mất không rõ tung tích khiến câu chuyện án mạng mở ra một điểm đáng ngờ mới. Lee Yeon và Ji Ah liệu có điều tra tới cùng?

Tập 3 "Bạn trai tôi là hồ ly" (Tale of the Nine Tailed) tuy kịch tính là vậy nhưng lại không được nhiều khán giả ủng hộ hơn khi chỉ đạt được rating trung bình là 5.6%, bằng với rating ở tập 2.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ