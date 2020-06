Bí kíp tập boxing để ép cân nhanh trong 1 tháng và sở hữu vóc dáng nảy nở quyến rũ như Phanh Lee

Ngày 20/6, nữ diễn viên Phanh Lee chính thức lên xe hoa với doanh nhân hơn cô 4 tuổi bằng một đám cưới nên thơ bên bờ biển Đà Nẵng. Phanh Lee là hotgirl Hà thành quen thuộc trên màn ảnh nhỏ khi tham gia diễn xuất nhiều bộ phim.

Trong dàn mỹ nhân phim ảnh "nổi đình nổi đám" ở Hà Thành thì hội bạn thân gồm Phanh Lee, Thu Hoài, Huyền Lizzie, Quỳnh Nga, Vân Hugo... được biết đến là một team toàn những cô nàng quyền lực với nhan sắc và boddy cực phẩm.



Phanh Lee ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều bộ phim như "Ghét Thì Yêu Thôi" với lối diễn xuất tự nhiên, trẻ trung. Body của Phanh Lee thì đẹp miễn bàn khiến nhiều người đặt câu hỏi bí quyết giữ gìn vóc dáng của cô nàng là gì.

Phanh Lee ép cân trong 1 tháng bằng cách tập boxing



Hồi đầu tháng 6, Phanh Lee hé lộ bí quyết giảm cân nhanh trên mạng Hồi đầu tháng 6, Phanh Lee hé lộ bí quyết giảm cân nhanh trên mạng xã hội Instagram bằng cách tập boxing khiến hội chị em trầm trồ.



Nữ diễn viên chia sẻ, trong thời gian nghỉ dịch dài ngày cô nàng cũng chịu ảnh hưởng bởi việc ăn uống và sinh hoạt quá độ. Khi nhảy lên cân thì chiếc kim đồng hồ leo một mạch tới con số 60kg, quần áo mặc chật ních khiến cô nàng stress ghê gớm.



Để ép cân nhanh cô nàng tập boxing trong 1 tháng kết hợp chế độ ăn uống. Có khi cô thay đổi bằng cách tập cardio hoặc chạy bộ cường độ cao để đốt mỡ thừa.



Cô nàng kìm hãm cơn thèm ăn bằng cách ăn nhiều rau củ quả. Bữa tối chỉ ăn đúng 1 quả táo dù ban đầu bị thiếu năng lượng dẫn tới mệt mỏi nhưng rồi cũng quen.



Phanh Lee thuộc tuýp người thích ăn và dễ béo nên lời khuyên của cô nàng là cứ kiên trì tập chế độ cường độ cao như vậy và ăn uống hạn chế lại trong 2 tháng sẽ có kết quả.

Tập boxing giảm cân nhanh, xả stress hiệu quả



Boxing (hay còn gọi là quyền anh và đấm bốc) là môn võ Boxing (hay còn gọi là quyền anh và đấm bốc) là môn võ thể thao đối kháng 2 người. Nhiều người lầm tưởng rằng, tập boxing chỉ cần dùng đến tay khiến bắp tay to và thô. Thực tế có tập luyện rồi mới biết để ra được một cú đấm chuẩn thì người tập sẽ phải dùng đến cả chân, thân và đầu.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip Phanh Lee tập boxing

Với những người không phải vận động viên chuyên nghiệp, tập luyện boxing mang lại nhiều lợi ích Sức Khỏe . Trước hết bộ môn này có tác dụng đốt cháy mỡ thừa giảm cân hiệu quả.

Bởi lẽ đây là bộ môn tiêu hao nhiều năng lượng, chỉ với 30 phút tập boxing ở cường độ cao, bạn có thể đốt cháy đến gần 900 calories. Trong khi đó, 30 phút tập các môn võ khác như judo, karate, taekwondo, jujitsu chỉ đốt cháy trung bình khoảng 350 calories mà thôi.

Tập boxing giúp bạn rèn luyện linh hoạt các cơ, thúc đẩy chức năng tim mạch và phổi giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, đột quỵ...



Đây là bộ môn giảm stress hiệu quả vì việc vận dụng cùng lúc các cơ giúp cơ thể sản sinh ra hormone "vui vẻ" - dopamine. Những cú đấm vào bao tải hoặc đấm đối kháng có trác dụng "trút giận" cực relax. Chưa kể các cô nàng tập boxing để biết vài món đòn tự bảo vệ bản thân khi chỉ có một mình.

Xem thêm: Chi Pu từ vóc dáng nhỏ bé thành mỹ nữ sở hữu đường cong quyến rũ nhờ siêng tập luyện như thế này đây

Theo Hà Ly/SKCĐ