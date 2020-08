Chuyện ít biết ở vùng đất `lè lưỡi chào nhau`, con gái `qua tay` 20 người đàn ông mới được lấy chồng

Tây Tạng nằm trên cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng. Tây Tạng trải dài đến 1,2 triệu km, chiếm 1/8 tổng diện tích Trung Quốc. Không chỉ sở hữu núi cao, địa hình vùng đất này còn đa dạng với thung lũng sâu, sông băng và sa mạc.

Tây Tạng được biết đến là vùng đất linh thiêng của Phật giáo. Ngoài ra, Tây Tạng còn mang nhiều nét văn hóa đặc trưng cũng những tập tục vô cùng kỳ lạ. Một trong số đó phải kể cách chào hỏi của người Tây Tạng khi gặp gỡ nhau. Thay vì cúi đầu chào, nói lời thân thương với nhau, người Tây Tạng biểu đạt lời chào bằng hành động lè lưỡi.

Lè lưỡi chào nhau là một tập tục truyền thống của người Tây Tạng duy trì nhiều đời nay

Một truyền thuyết khác thì cho rằng, người dân lè lưỡi chào nhau để biết được đối phương không đọc thần chú hay làm ma thuật hắc ám nào cả. Lâu dần, việc lè lưỡi trở thành thói quen và truyền thống của người Tây Tạng. Nó phổ biến chẳng khác gì cách người Nhật cúi đầu chào nhau hoặc người phương Tây bắt tay.

Một tập tục lạ lùng khác ở Tây Tạng là chuyện "trinh trắng" của người con gái. Tại Tây Tạng, trinh tiết không hề quan trọng. Người dân ở đây có tập tục, con gái phải có kinh nghiệm "chăn gối" với ít nhất 20 người đàn ông thì mới đủ điều kiện để lấy chồng.

Con gái Tây Tạng không "qua tay" đủ 20 người đàn ông thì đừng mong được lấy chồng

Những cô gái trẻ ở Tây Tạng phải đi khắp nơi để tìm ít nhất 20 người đàn ông đồng ý ngủ với mình rồi làm cho họ thỏa mãn. Các cô gái sẽ xin lại một vật của người đàn ông này để làm vật chứng cho các vị già làng. Khi nào đủ 20 vật chứng thì mới được đồng ý cho lấy chồng.

Ngoài 2 tập tục trên, người Tây Tạng hiện vẫn còn nhiều tập tục kỳ lạ khác như không được sờ vào đầu nhau, không được làm hại chim đại bàng, con gái không được phép từ chối lời cầu hôn nếu người đó không phải người cô ấy yêu thương.

Your browser does not support HTML5 video.

Kỳ lạ bộ lạc nơi đàn ông trang điểm còn phụ nữ được thoải mái lựa chọn bạn tình