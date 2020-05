Tạt axit thẳng mặt tình đồng tính vì mâu thuẫn tiền bạc khiến 3 người bị bỏng

Công an quận 3 đã tạm giữ Huỳnh Ngọc Vượng (SN 1977, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc ) để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 21/5, L.M.H (SN 1976, ngụ Phú Quốc, Kiên Giang) đang cùng L.T.T (SN 1988, quê An Giang) và chị Đ.B.L (SN 1985, trú Rạch Giá) chất hành lý lên ô tô ở trước cửa nhà trên đường Lê Văn Sỹ (phường 13, quận 3) để chuẩn bị về Vũng Tàu thì bất ngờ bị đối tượng Vượng chạy xe máy đến tạt axit vào mặt rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Gây án xong, Vượng nhanh chóng bỏ về Kiên Giang để lẩn trốn. Nhưng 1 ngày sau, Vượng tự động ra Công an phường đầu thú. Nhận được tin báo, Công an quận 3 đã tiếp nhận và di lý Vượng về TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra.

Vượng thừa nhận tạt axit người tình đồng tính vì mâu thuẫn tiền bạc

Lúc đó, H. đồng ý cho vay nhưng có điều kiện là được đứng tên chủ sở hữu khu đất đó. Sau khi thỏa thuận thành công, cả hai đến làm thủ tục mua bán. Cả hai bắt tay vào xây dựng nhà hàng giá trị cả tỷ đồng. Nhưng vụ làm ăn này gặp trực trặc khi đi xin giấy phép kinh doanh và không cấp phép. Thời gian này, Vượng rơi vào khủng hoảng vì số tiền vay nợ để đầu tư nhà hàng.

Để giải nguy, H. và Vượng thỏa thuận, H. sẽ đứng ra mua lại nhà hàng với giá 2,8 tỷ đồng; trong đó H. đưa cho Vượng 1,5 tỷ đồng, số còn lại H. chủ động liên lạc với những người mà Vượng vay nợ để trả thay.

Nhưng sau đó, H. không trả nợ cho Vượng như đã hứa. Do có công việc, Vượng về Sài Gòn thì bị chủ nợ vây đánh. Tức tối, Vượng gọi H. đến nói chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Vượng nhờ người mua cho mình 1 lít axit với giá 300.000 đồng với lý do để thay bình xe. Sau khi nhận được can axit, Vượng mang về khách sạn rồi gọi điện cho T. (bạn H.) rủ đi ăn nhậu nhưng người này từ chối và cho biết chuẩn bị đi Vũng Tàu cùng H..

Việc này càng khiến Vượng tức giận hơn. Vượng gọi điện cho bà C. (giúp việc của H.) để xác nhận. Tiếp đó, Vượng còn gọi cho chị L. để xin địa chỉ nhà anh H. rồi chạy ra khu vực khách sạn hỏi mượn xe Attila màu đen BS: 51L8-27... của một phụ nữ bán nước dạo.

Vượng ôm theo chai axit và phóng xe đến nhà H.. Khi vừa thấy H. cùng 2 người khác đang đứng cho đồ lên xe để đi Vũng Tàu thì phi nhanh đến tồi tạt axit vào người tình nhân. Gây án xong, Vượng bỏ trốn luôn.

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên tạt axit nữ phụ bếp