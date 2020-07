Tất cả học sinh Scotland sẽ quay trở lại trường học trong 3 tuần tới

Theo The Sun, tất cả học sinh sẽ quay trở lại trường học trước ngày 18 tháng 8 tới đây tại Scotland. Trong bài phát biểu tại Holyrood, bà Nicola Sturgeon khẳng định, việc đưa học sinh trở lại trường học là một ‘sứ mệnh đạo đức và giáo dục’. Bà nhấn mạnh, ‘thực tế, Scotland đã thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt trong suốt 02 tháng qua, và sẽ tiếp tục trong 02 tuần tới để đảm bảo loại bỏ virus trong cộng đồng, giữ tỉ lệ người nhiễm bệnh ở mức thấp nhất, từ đó, sẽ tạo điều kiện cho các trường học có thể chính thức mở cửa đón học sinh kể từ tháng 8 tới đây’. Vì lí do này, bà Nicola chia sẻ rằng ‘rất hân hạnh được xác nhận thông tin chính thức: các trường học sẽ mở cửa trở lại từ ngày 11 tháng 8 tới đây’.

Bà Nicola Sturgeon thông báo học sinh sẽ quay trở lại trường học trong tháng 8

Trong bối cảnh các học sinh đã có kỳ nghỉ hè dài hơn mọi năm, chính quyền các địa phương tại Scotland có thể cần áp dụng nhiều biện pháp để tái khởi động các chương trình giáo dục. Tuy vậy, chính phủ Scotland hy vọng toàn bộ học sinh có thể trở lại trường học muộn nhất vào ngày 18 tháng 8 năm nay. Ngoài ra, ngành giáo dục Scotland cũng sẽ nhận thêm được một khoản viện trợ mới từ chính phủ để tuyển dụng thêm các giáo viên và mở rộng các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh và các nhân viên trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Cụ thể, ngoài 45 triệu bảng đã thông báo từ trước để chi viện cho ngành giáo dục, Scotland sẽ tăng thêm 30 triệu bảng cho khoản hỗ trợ này. Nhờ đó, ngành giáo dục Scotland sẽ nhận được tới 75 triệu bảng để phục hồi và phát triển nền giáo dục, vốn đang bị trì trệ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Khoản tiền này sẽ được trao cho chính quyền các địa phương trên toàn Scotland, để hỗ trợ công tác dọn dẹp, quản lý cơ sở vật chất, vân chuyện và thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo sự an toàn của các học sinh khi quay trở lại trường học.

Học sinh tại Scotland đã có kỳ nghỉ hè rất dài

Thông tin này vô hình chung cũng đã đem lại áp lực rất lớn tới Bộ trưởng Giáo dục Scotland, ông Gavin Williamson với dự dinh sẽ đưa học sinh quay trở lại trường học vào tháng 9. Ông Williamson cũng từng nhấn mạnh các bậc phụ huynh có thể phải đối mặt với án phạt nếu không đưa các con quay trở lại trường học.

Bà Nicola Sturgeon thông báo về việc mở cửa trường học

