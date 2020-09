Tắt điện thoại vào buổi tối có giúp tiết kiệm pin không, đây là lời khuyên của chuyên gia

Người sáng lập iFixit, chuyên gia công nghệ Kyle Weins đã giải thích về nguyên lý hoạt động của những chiếc điện thoại, ông cho biết: "Tôi muốn nói rằng tắt điện thoại vào buổi tối không phải là một thứ gì đó cần thực hiện."

Tắt điện thoại vào buổi tối để tiết kiệm pin là điều không cần thiết

Với những chiếc máy tính, bạn thường xuyên phải tắt máy trước khi đi ngủ vì lý do đơn giản là để tiết kiệm năng lượng. Bởi máy tính ngay cả khi được đặt ở chế độ sleep thì máy tính cũng có thể tiêu tốn kha khá nhiều điện năng. Còn trong khi đó những chiếc điện thoại chỉ tiêu tốn điện năng khi được kết nối với nguồn điện. Ngoài ra với kích thước nhỏ hơn gấp nhiều lần máy tính, smartphone hoàn toàn không phải là một thiết bị quá tốn điện.

Tất nhiên những chiếc điện thoại nếu dùng lâu sẽ có những vấn đề về pin. Khi chất lượng pin đã giảm thì dù bạn có tắt điện thoại đi cũng không thể giúp bạn kéo dài tuổi thọ của pin được. “Pin trong điện thoại có một tuổi thọ giới hạn - bạn càng dùng nhiều, nó càng nhanh hỏng,” Weins nói.

Khi chất lượng pin đã giảm thì dù bạn có tắt điện thoại đi cũng không thể giúp bạn kéo dài tuổi thọ của pin

Pin của smartphone hiện nay thường chỉ có thể chịu được từ 300-500 chu trình sạc đầy đủ trước khi chất lượng giảm xuống còn 20%. Hay hiểu một cách đơn giản hơn đó là một chu trình sạc đầy pin kéo dài từ 0-100%. Nếu điện thoại của bạn còn 50% mà bạn đã sạc thì tức là bạn vừa cho smartphone của mình trải qua 1/2 chu trình sạc đầy đầy đủ.

Weins cũng cho biết, việc khởi động lại một chiếc máy tính có thể kết thúc các quá trình chạy nền đang diễn ra. Trong đó có cả những lỗi phần mềm làm ảnh hưởng đến chiếc máy tính của bạn. Mặc dù vậy với các hệ điều hành hiện đại như iOS, Android như hiện nay thì chúng đều có khả năng giải quyết hầu hết các vấn đề về mặt phần mềm. Vì thế bạn chỉ cần thoát ứng dụng mà không cần phải tắt máy khởi động lại.

Your browser does not support HTML5 video.

20 mẹo giúp điện thoại của bạn sử dụng được lâu hơn

Xem thêm: Review 7 chiếc điện thoại giá rẻ chơi game mượt nhất mà các gamer nên tham khảo ngay

Theo Phương Hoa/SKCĐ