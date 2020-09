Tất tần tật những điều bạn cần biết về iOS 14 trước thềm sự kiện trực tuyến của Apple

iOS 14 sẽ ra mắt vào ngày 17/9 theo giờ Việt Nam

Hàng triệu thiết bị sẽ được nâng cấp miễn phí, thêm các tính năng mới và sửa lỗi, vá lỗ hổng bảo mật với iOS 14 mới nhất. Sự kiện vào ngày 17/9 (theo giờ Việt Nam) do Apple tổ chức qua hình thức trực tuyến sẽ là màn ra mắt chính thức của iOS 14.

Tính năng App Library và Widget: Một trong những rắc rối mà có lẽ nhiều người dùng iPhone gặp phải, đó là có quá nhiều ứng dụng trải rộng khắp các layer màn hình, lướt mỏi tay mà vẫn chưa tìm được app cần dùng. Từ rất nhiều thế hệ trước, Apple đã cung cấp tính năng gộp, cho phép bạn gom các ứng dụng cần thiết vào thư mục riêng tùy theo sở thích. Tuy nhiên, có vẻ Apple cũng nhận ra rằng tính năng này dường như chẳng hữu ích với số đông người dùng bởi họ vẫn... lười tự sắp xếp.

iOS 14 tự động "đóng hộp dán nhãn" các ứng dụng

Tuy nhiên người dùng lại đặt ra câu hỏi vậy nếu cách sắp xếp của Apple chưa hợp lý thì liệu người dùng có được tùy chỉnh không? Phải tới ngày mai 17/9 thì câu hỏi này mới chính thức có lời giải đáp.

Widget được đem ra màn hình chính tùy chỉnh theo ý thích

Widget được điều chỉnh tùy ý

Đồng thời Apple cũng cho phép người dùng mang "widget" (thuật ngữ chung cho các ứng dụng có khả năng hiển thị một phần, như đồng hồ, đo nhiệt độ...) lên màn hình chính. Bạn có thể tùy biến kích cỡ, và đặt widget ở bất kỳ đâu tùy theo sở thích. Fan nhà táo bỗng thấy quen quen bởi nhìn chúng thì... giống như những gì mà Android đã làm từ xưa rất xưa.

Cải tiến Siri: Siri Intelligence (công nghệ AI đứng sau Siri) trong iOS 14 đã được nâng cấp để hiểu hơn về mệnh lệnh, cũng như ghi nhớ các tác vụ giữa những lần tương tác với người dùng. Theo như lời hứa hẹn của Apple thì đây sẽ là một Siri thông minh hơn, phản ứng nhanh hơn "gấp 20 lần so với thời điểm 3 năm trước". Siri cũng sẽ có bộ dịch trên Safari thông qua một ứng dụng có tên Translate. Người dùng có thể thoải mái dán văn bản vào ứng dụng hay gọi nhờ Siri một tiếng là có ngay một bản dịch. Còn về độ chính xác thì phải đợi thời gian sử dụng để có thể đánh giá.

Siri nhanh hơn, thông minh, được trang bị bộ dịch

Compact IU (Giao diện người dùng): Nếu trước đây mỗi khi có cuộc gọi tới (hoặc thực hiện cuộc gọi), bạn sẽ buộc phải chuyển sang hẳn một giao diện khác thì nay Compact IU sẽ chỉ hiện giao diện cuộc gọi thật bé ở góc trên màn hình. Các iFan thực chất đã yêu cầu tính năng này từ rất lâu rồi và nay Apple đã chiều lòng họ.

Chi tiết nhỏ nhưng rất được IFan trông mong

Tính riêng tư và bảo mật: Vấn đề về bảo mật luôn là nỗi nhức nhối của người dùng các sản phẩm công nghệ. Trong iOS 14 tới đây, khi một ứng dụng yêu cầu truy cập dữ liệu, camera hoặc micro, sẽ có một banner nhỏ xuất hiện trên góc màn hình. Trong trường hợp camera hoặc micro đang hoạt động, một chấm nhỏ cũng sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái, với màu xanh dành cho camera và đỏ cam cho micro. Ngoài ra, bảng trung tâm điều khiển (control center) cũng sẽ đẩy một banner nhỏ lên góc màn hình, cho thấy ứng dụng gần nhất truy cập vào micro hoặc camera của bạn. Điều này sẽ giảm tải nỗi lo lắng của người dùng về tình trạng bị nghe lén hay lộ hình ảnh không mong muốn khi sử dụng các app.

Tính năng về bảo mật mới của iOS 14

Một ứng dụng bản đồ... có thể dùng được: Nếu bản đồ của iOS vẫn luôn bị ghẻ lạnh trước giờ vì sự tiện dụng dễ hiểu vượt bậc của Google Maps thì nay Apple quyết định "phục thù". Nhà táo hứa hẹn ứng dụng Maps sẽ có những cải tiến khá hữu dụng. Đầu tiên là khả năng chỉ đường dành cho xe đạp - thứ có trên Google Maps từ lâu, nay đã được Apple đưa vào. Thứ hai là khả năng dẫn đường trong thành phố một cách... thông minh hơn. Đặc biệt là cung cấp những điều nên làm khi đến địa điểm đó. Ban đầu, số thành phố được áp dụng sẽ tương đối hạn chế, nhưng dần dần sẽ được cập nhật nhiều hơn.

Liệu người dùng iPhone đã có thể tạm biệt Google Maps?

