Nghi vấn dùng người nước ngoài khám bệnh chui, Tata International Clinic nói gì?

Sức khỏe Cộng đồng nhận được phản ánh về cơ sở Thời gian vừa qua,nhận được phản ánh về cơ sở làm đẹp Tata International Clinic địa chỉ tại số 68 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10 có dấu hiệu sử dụng người nước ngoài khám bệnh trái phép. Khi khám bệnh các nhân sự của cơ sở không đeo biển tên, chức danh.

Theo quy định, các phòng khám tư nhân khi hoạt động phải có giấy phép hoạt động, các bác sĩ là người nước ngoài làm việc phải được cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép lao động, khi hoạt động phải tuân thủ đúng các quy trình khám chữa bệnh cũng như các điều kiện pháp lý khác.

Bế ngoài hoành tráng nhưng Tata International Clinic không được Sở Y tế TP HCM cấp giấy phép hoạt động.

Trong vai khách hàng, chúng tôi đã nhiều lần đến Tata International Clinic số 68 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10 để tìm hiểu về những phản ánh trong công tác khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám này.

Tới đây, chúng tôi được dẫn vào phòng để một người đàn ông nước ngoài được giới thiệu là bác sĩ trực tiếp thăm khám và tư vấn về dịch vụ tiêm collagen, tiêm giảm béo và căng chỉ da mặt. Người này nói tiếng Hàn Quốc và có một phiên dịch viên nữ bên cạnh. Sau quá trình thăm khám, chúng tôi được báo giá cả và các nhân viên khẳng định bác sĩ Hàn Quốc sẽ thực hiện các dịch vụ này ngay tại cơ sở cho khách hàng.

Người đàn ông Hàn Quốc và phiên dịch viên đang tư vấn các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn cho khách hàng tại Tata International Clinic (68 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10)



Theo hình ảnh ghi lại được, trong những lần tới đây, chúng tôi đều bắt gặp người nước ngoài được cho là bác sĩ khám, tư vấn nhưng không đeo biển tên theo quy định khi hành nghề, điều đó khiến chúng tôi không biết đây là bác sĩ hay là một người bình thường được phòng khám này thuê về để đóng vai cho khách hàng tin tưởng.

Ngoài ra trên website http://tataclinic.com/ có giới thiệu về 2 bác sĩ nguời Hàn là Viện trưởng – Tiến sĩ Back Dong Hyun và Viện phó – Bác sĩ Kim Ju Ah.

Đại diện Tata International Clinic nói gì?

Phóng viên đã có buổi làm việc với đại diện Tata International Clinic, bà Lê Thị Yến Nhi. Sau quá trình trao đổi, bà Yến Nhi đã cung cấp cho Sức khoẻ Cộng đồng một văn bản trả lời từ phía Tata Internatinonal Clinic.

Theo nội dung văn bản này, Tata International Clinic ở số 68 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10 chỉ là cơ sở thẩm mỹ viện, không có giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ. Cơ sở này cũng phủ nhận việc có người nước ngoài tham gia khám bệnh, chữa bệnh về phẫu thuật thẩm mỹ. “Nhân sự của Tata Clinic không thực hiện bất kỳ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hay phẫu thuật nào tại cơ sở ngoài phạm vi hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ theo quy định”

Vậy những người nước ngoài kia là ai, họ có được phép hành nghề tại Tata International Clinic không, có giấy phép lao động chưa, có đầy đủ điều kiện để hành nghề tại Việt Nam không?

Theo tìm hiểu của phóng viên, thông tin quảng cáo về Tata International Clinic còn có bác sĩ nước ngoài khác nữa làm việc tại đây.

