Lực lượng hải quân đã lên đường tìm kiếm 3 tàu cá gặp nạn trên biển do bão số 9

Theo thông tin ban đầu, hiện hai tàu cá với 26 thuyền viên bị mất liên lạc vẫn chưa được tìm thấy. Trong đó, Tàu BĐ96388-TS/12 LĐ bị chìm lúc 13h30 ngày 27/10 tại khu vực cách bờ Phú Yên 330km về phía Đông. Tàu BĐ97469-TS/14 LĐ bị chìm cách Hòn Tre (Khánh Hòa) 310km.

Tình hình bão số 9 hiện nay

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Bình Định đã thông báo để các tàu hoạt động gần khu vực đảo Hòn Tre của tỉnh Khánh Hòa tham gia tìm kiếm người mất tích.

Khu vực đảo Hòn Tre Khánh Hòa nơi các tàu của ngư dân mất tích

Hiện tàu hải quân đã được điều động để tìm kiếm các tàu cá đang gặp nạn trên biển do bão số 9. Những tàu này có khả năng chịu sóng cấp 10 nên hoàn toàn có thể tham gia tìm kiếm trong điều kiện thời tiết như hiện nay.

Đại tá Lê Hoài Vũ, Phó Chỉ huy Trưởng Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn cho biết: "Sau khi nhận được thông tin các tàu cá gặp nạn, quân chủng hải quân đã điều 2 tàu và 43 chiến sĩ đang trực ở khu vực gần tàu bị nạn cơ động tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Vùng biển Khánh Hòa đang có sóng cấp 5-6, các tàu được điều động đi cứu nạn có sức chịu sóng cấp 10, trước khi rời bến các tàu đã được tăng cường trang thiết bị để đảm bảo an toàn cho người và tài sản".

Ban chỉ đạo cũng yêu cầu khẩn trương tìm kiếm cứu nạn 2 tàu cá bị chìm của Bình Định, đồng thời kêu gọi 92 tàu cá của địa phương rời khỏi khu vực nguy hiểm của bão số 9

Tin tức mới nhất về bão số 9

Theo Phương Hoa/SKCĐ