Tay đua Fabio Jakobsen thập tử nhất sinh do bị đối thủ ép ngã ở tốc độ 80 km/h

Tai nạn khủng khiếp này xảy ra ở chặng mở màn cuộc đua Tour de Pologne, hay còn gọi là Tour Ba Lan, hôm 5/8.

Vụ tai nạn kinh hoàng của Fabio Jacobsen

Ở đích đến tại Katowice, Fabio và tay đua đồng hương có màn đua tốc độ tay đôi về tranh vị trí thứ nhất. Nhưng khi chỉ còn cách vạch đích tầm 3m, Fabio Jakobsen đã gặp nạn.

Tay đua 23 tuổi của đội Deceuninck-Quick Step bị đối thủ cạnh tranh thuộc đội Jumbo-Visma ép ngã nhào vào rào chắn. Cú ngã ở tốc độ 80 km/h để lại hậu quả nghiêm trọng cho Fabio.

Fabio Jakobsen (trái) đang phải chiến đầu giành giật sự sống

“Cậu ấy tổn thương nặng ở đầu, não và mất rất nhiều máu”, Barbara Jerschina, bác sĩ của cuộc đua cho biết.

Fabio hiện đang hôn mê và sẽ phải trải qua phẫu thuật để giành lại mạng sống. Còn đối thủ đã khiến anh gặp nạn thì bị tước danh hiệu nhất chặng dù đã về đích đầu tiên, đồng thời bị loại khỏi giải sau khi Liên đoàn xe đạp thế giới xác định lỗi xấu chơi.

Tay đua xấu chơi Dylan Groenewegen

Vụ va chạm kinh hoàng giữa Fabio Jakobsen và Dylan Groenewegen khiến cho Tour de Pologne trở thành giải đấu đáng sợ hơn tất thảy đối với các tay đua. Cách đây 1 năm, cua rơ người Bỉ Bjorg Lambrecht qua đời ở tuổi 22 sau khi đâm vào trụ bê tông ở chặng thứ 3.