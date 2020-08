Rùng mình với khoảnh khắc tay đua huyền thoại Valentino Rossi thoát chết trong gang tấc

Your browser does not support HTML5 video.

Ở vòng chạy thứ 9, trên đoạn đường để các tay đua tăng tốc sau Turn 2, Johann Zarco và Franco Morbidelli va chạm với nhau. Với tốc độ trên 320 km/h, thật khó tin khi cả hai đều chỉ bị thương nhẹ dù những chiếc xe thì gãy nát.





Chiếc Yahama của Morbidelli gãy làm đôi

Sau cú đâm của Morbidelli từ phía sau đối với Zacro, hai tay lái lập tức văng ngang qua bãi cỏ, trong khi 2 chiếc mô tô tiếp tục bay thẳng về phía trước, lộn thành từng vòng cắt ngang Turn 3.

Đúng thời điểm 2 chiếc xe giống như 2 chiếc máy chém đang cắt ngang đường thì Valentino Rossi và một tay đua khác là Maverick Vinales băng tới.



Chiếc Ducati của Zarco chỉ sượt qua Vinales với khoảng cách vài cm. Còn chiếc Yahama của Morbidelli thì lách vừa khít vào giữa vị trí của Vinales và Rossi.

Chiếc Yahama lách vừa khít giữa Rossi và Vinales

Ảnh chụp từ xe của Rossi cho thấy chiếc xe của Morbidelli xuất hiện lù lù như thần chết ngay trước mặt tay đua 41 tuổi.

Ảnh chụp từ xe của Rossi cho thấy tử thần gần như thế nào

Nếu Vinales và Rossi nhanh hoặc chậm hơn dù chỉ vài phần trăm giây, cả hai sẽ không thể thoát khỏi một cú đâm kinh hoàng.

Sau vụ va chạm, cuộc đua tạm dừng trước khi được tiếp tục. Rossi về đích ở vị trí thứ 5, nhưng với anh thì thứ hạng chắc không còn quan trọng nữa.

Phát biểu sau cuộc đua, Rossi thừa nhận anh đã sốc nặng với những gì đã diễn ra.

