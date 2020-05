'Team qua đường' bắt trọn khoảnh khắc Chi Dân ôm ấp tình tứ Ninh Dương Lan Ngọc tại Đà Lạt

Nhiều năm qua, Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân liên tục vướng phải các tin đồn hẹn hò. Chuyện tình cảm của cặp đôi cũng được cư dân mạng chú ý dù cả 2 liên tục phủ nhận và khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết.

Tuy nhiên, mọi chuyện không thể giấu nổi đôi mắt của các thánh soi. Mới đây nhất, "team qua đường" đã bắt trọn khoảnh khắc cặp đôi Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân ôm ấp tình tứ tại "thiên đường tình yêu" Đà Lạt".

Cặp đôi thoải mái ôm ấp.

Bên cạnh đó, một cư dân mạng còn khoe ảnh chụp với Chi Dân kèm theo chú thích: "Còn chế Lan Ngọc mà không chụp kịp". Qua đó có thể đoán được Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân đang có chuyến du lịch cùng nhau tại Đà Lạt. Dù đã né việc chụp chung một khung hình để không gây sự chú ý, nhưng chính sự tiết lộ của fan đã khiến mọi người "biết hết mọi chuyện".

Được biết, trong chuyến đi này Lan Ngọc và Chi Dân có đi chung cùng nhóm bạn. Cũng chính lý do này, khi bức ảnh được một thành viên trong nhóm đăng lên càng khiến cộng đồng mạng tin rằng mối quan hệ của cặp đôi không còn là tin đồn.

Hình ảnh được một cộng đồng mạng chia sẻ.



Sau khi hình ảnh này được chia sẻ trong một nhóm kín về showbiz, nhiều người không hề cảm thấy bất ngờ bởi họ coi Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân là cặp đôi "tình trong như đã mặt ngoài còn e" của showbiz Việt từ lâu nay.

Dù đã bịt khẩu trang nhưng mọi người vẫn dễ dàng nhận ra nam ca sĩ.

Trước đó, người hâm mộ còn phát hiện cả 2 cùng nhau đi du lịch quốc Singapore. Thậm chí có người tinh ý phát hiện, Chi Dân vừa "khoe" ốp điện thoại mới là vài hôm sau Lan Ngọc cũng lộ ra dùng ốp tương tự. Dù 2 người cố tình đăng ảnh khác thời điểm nhưng vẫn không trượt khỏi đôi mắt của cư dân mạng.

Tuy nhiên, sau tất cả các tin đồn và bằng chứng hẹn hò, cả hai vẫn khẳng định chỉ là bạn bè.

