YG nhả 'thính' đầu tiên cho The Album của Blackpink khiến fan đứng ngồi không yên

Tháng 10 tới đây có lẽ là khoảng thời gian đáng mong chờ nhất của cộng đồng BINK - fan hâm mộ của Blackpink . Nguyên nhân bởi, đây chính là thời điểm The Album - full album đầu tiên trong sự nghiệp 4 cô nàng nhà YG được ra mắt.



Không để khán giả phải chờ đợi, mong chờ khá lâu, đúng sáng 21/9 YG đã nhả thính bằng hình ảnh teaser đầu tiên cho sự trở lại của 4 đóa hoa Đen Hồng. Dù chỉ là một bức ảnh sau lưng, thế nhưng nó cũng đủ khiến fan 'xỉu lên xỉu xuống' vì quá bí ẩn và hấp dẫn.

Ảnh teaser được nhá hàng



Từ ảnh teaser có thể thấy, khung cảnh chủ đạo là xám đen, có vẻ như 4 cô nàng đang dạo bước trong bóng đêm trong một căn hầm nào đó. Đặc biệt, khán giả không ngừng đồn đoán xem thứ tự của 4 cô nàng lần lượt sẽ là gì, bởi có quá nhiều sự nhầm lẫn ở đây.



Bóng lưng đầu tiên khiến mọi người tranh cãi có thể là Lisa và Rosé. Cô nàng có tạo hình cực chất với mái tóc nhuộm nửa trắng, búi cao, khoác áo hững hờ để lộ một nửa bờ vai trần gợi cảm. Nếu bóng lưng đầu là Lisa, thì chắc chắn bóng lưng thứ 3 sẽ là 'bông hồng nước Úc' Rosé và ngược lại.



Bên cạnh đó, bóng lưng số 2 nhiều khán giả chắc chắn là chị cả Bên cạnh đó, bóng lưng số 2 nhiều khán giả chắc chắn là chị cả Jisoo Blackpink bởi chiếc mũ Beret quen thuộc cùng vóc dáng không thể lẫn vào đâu được. Jennie chính là bóng lưng cuối cùng trong teaser bởi phong cách quen thuộc và vòng eo 'trứ danh' của mình.

The Album của nhóm



Từ ảnh teaser được hé lộ, không ít khán giả cảm thấy vui mừng vì rất có thể sự trở lại lần này của Blackpink sẽ được quay ngoài trời, không phải là những MV đóng hộp như trước nữa. Tuy nhiên, đây sẽ là một bản nhạc ballad sâu lắng hay sản phẩm 'xập xình', ngầu đét thì vẫn còn là một ẩn số.



Tuy nhiên, từ hình ảnh teaser chắc chắn dù MV có thế nào thì 4 cô nàng Blackpink sẽ vẫn swag như phong cách thường thấy.



Full album đầu tiên trong sự nghiệp của Blackpink - The Album sẽ chính thức phát hành vào ngày 10/2, lúc 12am EST và 1pm KST (tức 11am giờ Việt Nam).



