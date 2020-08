Chị cả BLACKPINK mở màn teaser ca khúc Ice Cream kết hợp với Selena Gomez

Trong không khí chờ đợi màn 'kết hợp thế kỷ' giữa BLACKPINK và Selena Gomez với siêu phẩm 'Ice Cream' trong ngày 28/8 tới, YG liên tục khiến con dân 'mất máu' khi tung thính liên hoàn. Thậm chí, nhiều fan còn cảm thán, chưa bao giờ thấy YG làm ăn năng suất đến thế.



Gần trưa ngày 24/8, YG bất ngờ tung ảnh teaser mở màn của chị cả BLACKPINK Jisoo cho single Ice Cream ra mắt 11h sáng ngày 28/8 tới (theo giờ Việt Nam). Ảnh teaser của Jisoo mang sắc màu tươi sáng, cô nàng mặc trang phục vui tươi năng động.

Teaser Ice Cream của Jisoo BLACKPINK.



Ngay khi đăng tải, nhiều người đã không khỏi bấn loạn trước concept của ca khúc mới. Điều này chứng tỏ, việc YG từng hé lộ việc "bài hát mới chứa đựng nhiều nét quyến rũ và đáng yêu hơn" là đúng sự thật.



Không ít fan còn cảm thấy vô cùng thích thú, bởi sau khi hóa thành các nữ chiến binh, nữ cường siêu ngầu trong Ddu-du ddu-du, Kill this love và mới đây là How you like that, cuối cùng 4 cô gái Hắc Hường có thể thay đổi concept trong single mới này. Cư dân mạng dự đoán, bài hát này sẽ có nét giống As if it's your last và Forever young.

Ngay lập tức, Jisoo cũng đã đăng tải hình ảnh teaser lên story instagram.



Trước đó, đúng 7h ngày 24/8 (theo giờ Việt Nam), YG Entertainment đã tung video teaser đầu tiên của Ice Cream. Thay vì những hình ảnh được dàn dựng hoành tráng, công phu như thường lệ thì chiếc teaser này lại rất... giản dị, gần gũi khi sử dụng nền tàng video chat đã quá đỗi quen thuộc.



Teaser chỉ vọn vẹn là khoảnh khắc tương tác gọi điện cho nhau giữa 4 cô nàng Hắc Hường và nữ ca sĩ người Mỹ Selena Gomez. Dù mới chỉ ra mắt 1 giờ nhưng đoạn teaser đã thu hút gần nửa triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận.



Cách đây không lâu, YG cũng đã xác nhận BLACKPINK đã quay xong MV cho bài hát Ice Cream. Ngoài ra, công ty không cho biết thêm bất kỳ thông tin nào.

S ingle Ice Cream ra mắt 11h sáng ngày 28/8 tới (theo giờ Việt Nam).



Được biết, single chuẩn bị phát hành vào ngày 28/8 tới được mô tả sẽ là một bản nhạc tươi mới và xua tan cái nóng mùa hè. Nhiều người khẳng định, mức độ nổi tiếng của nhóm dự kiến ​​sẽ tăng nhanh khi phát hành ca khúc hợp tác với Selena Gomez vào ngày 28/8. Đến 2/10, full album đầu tiên sau 4 năm debut của BLACKPINK sẽ được ra mắt.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ