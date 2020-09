Teaser MV Lovesick Girls ra lò, hé lộ câu hát cực cuốn hút cùng khoảnh khắc Lisa e ấp bên trai lạ

Đến hẹn lại lên, đúng sáng ngày 30/9, YG đã tung teaser MV Lovesick Girls - ca khúc chủ đề trong full album The Album Blackpink sắp sửa phát hành ngày 2/10 tới. Ngay khi đăng tải, đoạn teaser MV đã lập tức thu hút sự chú ý khủng từ cộng đồng mạng.

Dù chỉ dài vỏn vẹn 16 giây, teaser MV Lovesick Girls vẫn khiến người xem mãn nhanx bởi bối cảnh được đầu tư hoàng tráng và quay ngoại cảnh. Giống như đoạn teaser được nhá hàng trước đó, MV vẫn quay trong bối cảnh đêm hôm khuya khoắt, nhuốm màu buồn bã.

Teaser MV mở đầu với cảnh Jisoo mang vẻ mặt đau khổ chạy băng băng trên đường vắng. Sau đó, cô gục ngã vì kiệt sức. Còn Jennie thì ngồi ôm đầu trong xe hơi, Rosé đắm mình trong bồn tắm ngập nước đen với ánh mắt đầy ám ảnh như sắp khóc.

Khác hẳn với vẻ u sầu của các cô chị, Lisa lại thất thần, e ấp trong bờ vai của trai lạ. Điều này khiến Lovesick Girls có nội dung càng trở nên khó đoán, hứa hẹn sẽ mang đến một câu chuyện tình éo le.

Dọc theo MV vẫn là tiếng ghi ta dồn dập giống như trong teaser hé lộ trước đó. Chỉ đến cuối teaser MV, một câu hát duy nhất mới được hé lộ: We are the lovesick girls. Ngay lập tức, câu hát này đã chiễm chệ leo lên Top 2 trending trên Twitter.

Dù chỉ được tiết lộ ngắn ngủi, thế nhưng giai điệu, giọng hát cùng visual đủng cao của 4 mẩu Blackpink khiến ai cũng chắc chắn Lovesick Girls sẽ là một bản hit và càng mong chờ vào MV của các cô nàng.

Như vậy chỉ còn 2 ngày nữa thôi, MV Lovesick Girls và The Album Full Album đầu tiên trong sự nghiệp của Blackpink sẽ chính thức ra lò. Mọi người hãy cùng nhau đón chờ nhé!

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ