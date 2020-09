Rosé chốt sổ chuỗi teaser poster The Album, kiểu tóc vẫn là điều fan kêu gào nhiều nhất

Đúng 7h sáng ngày 25/9 (theo giờ Việt Nam), YG đã tung bốt chuỗi teaser poster của từng thành viên để quảng bá cho The Album - Full album đầu tiên trong sự nghiệp của 4 mẩu Blackpink. Và tất nhiên, sau Jisoo, Jennie và Lisa thì người chốt hạ không ai khác chính là Rosé.

Teaser poster 1 The Album của Rosé Blackpink

Rosé hút hồn người xem bằng ánh mắt sắc bén và nhan sắc cực phẩm. Tuy nhiên, nhiều fan vẫn chưa thỏa mãn lắm về ảnh teaser này của 'bông hồng nước Úc' bởi tạo hình... chẳng có gì khác lạ. Ngay khi đăng tải, tấm teaser poster 1 của Rosé Blackpink đã khiến nhiều người chú ý. Giống như 3 thành viên còn lại,

Trong ảnh teaser này, Rosé vẫn giữ kiểu tóc dài màu xanh khói, rẽ ngôi và để xõa tự nhiên y như nhiều lần trước đó. Trang phục của nữ idol cũng kín mít, chưa có điểm nhấn nên nhiều người có phần hụt hẫng.

Poster thời How You Like That

Thậm chí, không ít fan đi so với ảnh teaser quảng bá How You Like That và phát hiện Rosé không được chăm chút gì khác biệt ngoài trang phục và thay đổi phông nền bức ảnh. Bên cạnh đó, không ít người khẳng định Rosé cũng là người có poster cá nhân Ice Cream sơ sài nhất nhóm.

Tuy nhiên, vẫn chưa nói trước được điều gì bởi teaser poster 2 của Rosé vẫn chưa được tung ra. Các fan hi vọng teaser chiều nay của cô nàng sẽ được YG chăm chút, khai thác triệt để.

Teaser poster 1 của 4 thành viên





Full album đầu tiên trong sự nghiệp của Blackpink - The Album sẽ chính thức phát hành vào ngày 10/2, lúc 12am EST và 1pm KST (tức 11am giờ Việt Nam). Mọi người hãy cùng đón chờ nhé!

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ