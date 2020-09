Teaser poster 2 của Rosé chính thức lên sàn, hút hồn và ma mị không hém gì các chị em

Đúng 7h sáng ngày 25/9 (theo giờ Việt Nam), YG đã tung bốt chuỗi teaser poster của từng thành viên để quảng bá cho The Album - Full album đầu tiên trong sự nghiệp của 4 mẩu Blackpink. Và tất nhiên, sau Jisoo, Jennie và Lisa thì người chốt hạ không ai khác chính là Rosé.



Trong teaser poster 1, Trong teaser poster 1, Rosé Blackpink hút hồn người xem bằng ánh mắt sắc bén và nhan sắc cực phẩm. Tuy nhiên, nhiều fan vẫn chưa thỏa mãn lắm về ảnh teaser này của 'bông hồng nước Úc' bởi tạo hình không có gì mới.

Teaser poster 1 The Album của Rosé Blackpink

Cụ thể, vẫn là tóc dài xanh khói, rẽ ngôi để thẳng tự nhiên, không có thêm phụ kiện nào. Trang phục của nữ idol cũng kín mít, chưa có điểm nhấn nên nhiều người có phần hụt hẫng.



Tuy nhiên, đến chiều nhiều người đã thở phào khi teaser poster 2 của cô nàng được tung ra. Vẫn là ánh mắt sắc lạnh ấy nhưng Rosé đã sang chảnh và gợi cảm hơn rất nhiều. Không còn kín mít như ảnh 1, nữ idol ăn mặc 'hững hờ' hơn khiến nhiều fan mất máu. Đặc biệt, màu tóc của cô nàng biến đổi ảo diệu liên tục khiến người xem vô cùng khó đoán.

Teaser poster 2 The Album của Rosé Blackpink



Như vậy, đến thời điểm hiện tại, full teaser poster của 4 thành viên đều đã có đủ. Liệu ngày mai sẽ là một tấm poster của nhóm được đăng tải? Nhiều fan thi nhau suy đoán xem concept tới đây của Blackpink sẽ là gì. Liệu MV mới sẽ máu lửa như How You Like That, sôi động như Forever Young hay là một bản ballad buồn như Stay?



Nhưng thôi, dù có đoán thế nào đi chăng nữa thì khả năng đến 90% là sẽ... trật. Bởi YG có truyền thống cho khán giả 'ăn cú lừa', hoặc tung poster, trailer chẳng liên quan gì đến bài hát.

Full teaser poster của các thành viên

Full album đầu tiên trong sự nghiệp của Blackpink - The Album sẽ chính thức phát hành vào ngày 10/2, lúc 12am EST và 1pm KST (tức 11am giờ Việt Nam). Mọi người hãy cùng đón chờ nhé!



