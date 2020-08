Teaser "Rap việt" tập 2 xuất hiện thí sinh cực phẩm khiến dàn giám khảo "đứng ngồi không yên"

Tập 1 chương trình "Rap Việt" hiện đã lên sóng và nhận được sự ủng hộ rất tích cực từ khán giả. Trên kênh Youtube của Vie Channel, hiện đã có tới 12 triệu lượt xem, một thành tích rất "khủng" sánh ngang với chương trình tiền nhiệm "Người ấy là ai".

Bởi vậy, ngay khi teaser "nhá hàng" tập 2 của chương trình "Rap Việt" lên sóng đã lập tức nhận được phản ứng mong đợi rất lớn từ khán giả. Từ những hình ảnh đầu tiên hé lộ, dường như mọi sự chú ý của cộng đồng mạng đều chỉ đổ dồn vào 1 nhân vật, anh chàng thí sinh được khen ngợi tới mức "cực phẩm".

Chương trình truyền hình cực hot thời điểm hiện tại.

Cụ thể trong teaser, khán giả không khỏi bất ngờ khi có một thí sinh đã nhận được cả 4 HLV lựa chọn. Từ Wowy, Suboi, Binz , Karik đến JustaTee và Rhymastic, tất cả đều "đứng ngồi không yên" trước màn trình diễn của anh chàng và dành rất nhiều lời khen cho phần thi đặc biệt này. Không chỉ dừng lại ở đó, chưa cần sự quyết định của 2 vị giám khảo, cả 4 HLV đều tung nón vàng lên sân khấu với một quyết tâm là cố gắng mang đươc nhân vật tài năng này về đội của mình. Vốn dĩ, để có thể khiến cả 4 HLV "điên đảo" và đối đầu nảy lửa như thế này thì nhân vật này hẳn không hề đơn giản chút nào.

Tất cả khán giả đều tò mò vì không biết thí sinh cực phẩm nào có thể làm được kì tích này. Lướt một vòng bình luận trên mạng xã hội , có thể thấy cái tên Tage được réo gọi rất nhiều lần. Tage làm một nam rapper đang hot trong cộng đồng rap Việt.

Cái tên Tage được cộng đồng mạng liên tục réo gọi.

Được biết, Tage (tên thật là Tuấn Huy) là một rapper sinh năm 2001 người Hà Nội mới nổi lên gần đây trong làng rap Việt. Ca khúc "Lớp 13" chính là màn debut "chuẩn chỉnh" khiến chàng trai tài không đợi tuổi này được biết tới ngày càng nhiều . Dù đây là sản phẩm đầu tay thế nhưng Tage đã gây ấn tượng rõ nét khi MV đã đạt được hơn 3,4 triệu view trên YouTube sau gần 3 tháng trình làng. Rất nhiều lời ngợi khen dành cho nam rapper "mới toanh" này khi từng nhịp flow, cách gieo vần nhấn nhá đều không hề có dấu vết "tân binh" nào. Nhiều người còn đồng tình rằng Tage chính là một rapper triển vọng của làng rap Việt nên việc anh chàng xuất hiện trong show "Rap Việt" hoàn toàn có cơ sở.

Tage kỉ niệm ca khúc "Lớp 13" đạt 1,000,000 views trên Youtube cá nhân.

Đấy là còn chưa kể đến, Tage có một ngoại hình cực ngầu và bắt mắt chuẩn phong thái của 1 hotboy khiến các bạn nữ phải xếp hàng theo đuổi. Kết hợp với những "dữ kiện" mà ekip sản xuất "nhá hàng" trong teaser 2 của show, nhiều người tin rằng Tage chính là nhân vật khiến các HLV tranh nhau. Dù chưa rõ ràng nhưng việc Tage được gọi tên khiến khán giả vô cùng trông đợi vào tập 2 của "Rap Việt".

Ngoại hình cực ngầu của Tage.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ