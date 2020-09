YG tiếp tục nhá hàng teaser video Lovesick Girls, fan chắc nịch sẽ là phiên bản cao cấp của Stay?

Sau những ngày tung teaser thành viên mệt nghỉ, đến sáng 28/9, YG đã tung poster đông đủ cả 4 thành viên Blackpink cho The Album. Ngoài ra, công ty còn không quên bonus thêm tên ca khúc chủ đề mà fan ai cũng có thể đoán được trước đó.



Cụ thể, tên bài chủ đề trong full album đầu tay The Album của Blackpink chính là Lovesick Girls. Có vẻ như đây sẽ là một bài hát buồn về tình yêu hoặc ít nhất cũng kiểu "yêu hận tình thù", chỉ không yêu mới có được hạnh phúc.

Your browser does not support HTML5 video.



Đến 14h chiều cùng ngày, teaser video cho ca khúc chủ đề Lovesick Girls của Đến 14h chiều cùng ngày, teaser video cho ca khúc chủ đề Lovesick Girls của Blackpink cũng đã được tung ra. Đoạn video ngắn ngủi chỉ vỏn vẻn 25 giây ghi lại cảnh tượng các cô gái đi lang thang bất định trên đường.



Không gian lần này không còn là hầm đỗ xe nữa mà đã rộng dài hơn. Không ít fan thích thú vì từ những gì teaser hé lộ, đây có thể là MV đầu tiên của nhóm được quay ngoài trời? Chẳng qua đây không phải là khung cảnh 'biển xanh, cát trắng, nắng vàng' như nhiều người đồn đoán trước đó mà là MV nhuộm màu buồn của tình yêu?

4 cô nàng xuất hiện trên nền nhạc ghi ta



Hình ảnh các cô gái hiện lên dưới tiếng đàn ghi ta ngày càng dồn dập, cuối đoạn video 4 cô nàng có vẻ vui tươi hơn, chạy nhanh trên con đường như đã bỏ lại tất cả muộn phiền phía sau.

Ảnh cắt từ teaser video



Dưới phần bình luận teaser video, nhiều người khẳng định đây rất có thể là phiên bản cao cấp của Stay - bản ballad hiếm hoi của Blackpink. Nếu không, Lovesick Girls cũng ít nhiều sẽ mang hơi hướng của Whistle hoặc Play with fire.

Liệu đây sẽ là một bản ballad buồn giống Stay?



Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là đồn đoán bởi từ trước đến nay YG vốn có truyền thống cho fan 'ăn thịt lừa'. Như vậy chỉ còn 4 ngày nữa, full album đầu tiên trong sự nghiệp của Blackpink - The Album sẽ chính thức phát hành vào 10/2, lúc 12am EST và 1pm KST (tức 11am giờ Việt Nam). Mọi người hãy cùng đón chờ nhé!



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ