U mê kéo dài trước teaser video của Jisoo và Jennie: Fan bấn loạn trước cả một 'bầu trời nhan sắc'

Sau khi tung loạt ảnh teaser poster của từng thành viên, YG tiếp tục 'thả' thêm teaser video của 4 cô nàng Blackpink quảng bá cho The Album - Full album đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm.



Nếu như sáng nay là teaser của Lisa và Rosé thì đến 14h chiều 24/7 (theo giờ Việt Nam), YG đã tung ra teaser video của Jisoo và Jennie khiến fan bấn loạn. Nhan sắc của 2 nữ idol hòa lẫn trong khung cảnh ma mị, sầu lắng đã làm người xem đứng ngồi không yên.

Cũng giống như Lisa và Rosé, đoạn teaser của Jisoo và Jennie cũng được quay ở một bãi đỗ xe hoang vắng vào ban đêm, cả 2 đi lang thang và vô định trong bóng tối bất tận.

Vẫn là trang phục trong teaser poster 2 được hé lộ trước đó, tuy nhiên nhan sắc cực phẩm thể hiện sự u buồn nhưng vẫn cực ngầu và sang chảnh của Jisoo và Jennie càng khiến đoạn video trở nên cuốn hút. Đặc biệt, cuối video vẫn là 1 đoạn nhạc ngắn đầy sâu lắng quen thuộc đã được nhá hàng trong teaser của Lisa và Rosé.



Không ít người đồn đoán đây chính là giai điệu ca khúc chủ đề của Blackpink sắp ra mắt, hoặc ít nhất cũng là 1 trong những bài hát mới của nhóm.



Nghe thoáng qua, nhiều người nhận định bài hát này có nét giống Stay, thậm chí còn đoán lần này 4 cô nàng chuyển sang hát ballad chứ chẳng đùa. Tuy nhiên, sẽ chẳng chắc chắn được điều gì bởi truyền thống của YG là tung teaser 1 đằng, MV chính thức lại 1 nẻo.

Chỉ còn ít ngày nữa, Full album đầu tiên trong sự nghiệp của Blackpink - The Album sẽ chính thức phát hành vào 10/2, lúc 12am EST và 1pm KST (tức 11am giờ Việt Nam).



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ