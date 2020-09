Telegram là ứng dụng gì và cách sử dụng Telegram

Ứng dụng Telegram là gì?

Ứng dụng Telegram được anh em nhà Durov người Nga phát triển và cho ra đời từ năm 2013. Ngay từ khi được đưa vào sử dụng, nhiều trang công nghệ lớn đánh giá là “dịch vụ nhắn tin miễn phí tốt nhất thế giới”.

Ứng dụng này hoạt động đa nền tảng, có thể cài đặt trên cả máy tính, điện thoại, ipad một cách đơn giản và hoàn toàn miễn phí, người dùng cũng sẽ không bị làm phiền bởi các quảng cáo như nhiều ứng dụng khác.

Telegram là một ứng dụng nhắn tin phổ biến hiện nay

Một điểm đặc biệt khiến Telegram được đánh giá cao đó là khả năng bảo mật vô cùng tốt. Theo nhà sáng lập Nikolai Durov thì đây là một trong những ứng dụng nhắn tin có khả năng bảo mật tốt nhất nhì trên thế giới. Nó cho phép người dùng thực hiện những cuộc trò chuyện một cách hoàn toàn bí mật mà không một ai có thể xâm phạm hay xem trộm những nội dung riêng tư này.

Theo đánh giá từ một công ty chuyên phát triển phầm mềm chuyên ngăn chặn rò rỉ dữ liệu Falcongaze thì ứng dụng Telegram được xếp ở vị trí cao nhất về mức độ bảo mật tin nhắn.

Nếu như với ứng dụng Facebook Messenger, nếu như bạn không may bị mất tài khoản Facebook thì những kẻ chiếm đoạt có khả năng sẽ đọc được toàn bộ nội dung tin nhắn trên ứng dụng. Còn với Telegram thì không thế, ứng dụng này chỉ lưu trữ thông tin trên thiết bị của người dùng nên bạn có thể yên tâm rằng không một ai có thể đọc được nội dung tin nhắn , trừ khi họ động chạm tới thiết bị của bạn.

Cách cài đặt và sử dụng ứng dụng Telegram

Telegram có lẽ là một trong những ứng dụng dễ cài đặt nhất bởi nó hoàn toàn không có nhiều thao tác rắc rối như Facebook, Zalo hay Skype.

Telegram quản lý tài khoản của người dùng thông qua số điện thoại nên quá trình cài đặt và thiết lập là khá đơn giản. Người dùng có thể tải ứng dụng trên bằng cách truy cập đường linh https://telegram.download-program.ru/

Sau khi download xong, bạn nhấn nút “Start Messaging” từ hộp thoại đầu tiên, điền số điện thoại của mình vào đó. Telegram sẽ gửi một tin nhắn hoặc gọi vào số điện thoại của bạn để xác minh đó là số điện thoại có thật mà bạn đang sở hữu.

Chờ trong giây lát, một cuộc gọi sẽ được gọi đến số điện thoại của bạn. Bạn không cần phải trả lời cuộc gọi này, đây chỉ là cuộc gọi để Telegram xác nhận số điện thoại bạn đã khai báo là chính xác. Bạn tiếp tục chờ khoảng 2 phút, Telegram sẽ gửi đến bạn một tin nhắn trong đó có chứa đoạn mã để xác nhận ứng dụng. Bạn có thể không cần phải điền đoạn mã xác nhận này mà Telegram sẽ tự động thực hiện quá trình xác nhận cho bạn.

Các bước cài đặt ứng dụng Telegram khá đơn giản

Ngay sau đó, một tin nhắn sẽ gửi đến trong đó có chứa một dãy số để xác nhận ứng dụng. Bạn hãy nhập đoạn mã này để hoàn thiện quá trình xác nhận số điện thoại.

Bước tiếp theo, Telegram sẽ yêu cầu người dùng điền họ tên để sử dụng ứng dụng. Đây là tên gọi được dùng để hiển thị trong danh bạ của Telegram để gửi và nhận tin nhắn. Đánh dấu tích ở góc trên bên phải để xác nhận.

Telegram sẽ xin quyền truy cập danh bạ điện thoại của bạn để quét xem bạn bè của bạn có ai đang dùng ứng dụng này không. Để xem danh sách những ai đang dùng Telegram, bạn nhấn vào nút Menu ở góc trên bên trái, chọn “Contacts”. Danh sách những người trong danh bạ của bạn đang dùng Telegram sẽ được hiển thị. Bạn có thể nhấn chọn “Invite Friends” để mời những người khác sử dụng ứng dụng Telegram.

Sau khi cài đặt xong bạn có thể tự setup lại tài khoản của mình, có thể thêm ảnh đại diện, thay đổi lại tên, usename, tạo phòng chat và đặt tên cho phòng chat của mình.

Những lý do bạn nên cài đặt ứng dụng Telegram

Khả năng bảo mật rất cao

Lý do đầu tiên khiến mọi người mê mẩn ứng dụng này đó là nó có khả năng bảo mật cực cao. Toàn bộ tin nhắn và nội dung mà các bạn chia sẻ với nhau trên Telegram sẽ hoàn toàn được bảo mật, các hacker cũng rất khó có thể lấy cắp thông tin trên ứng dụng này. Hệ thống của Telegram bảo mật cao đến mức ngay cả các công ty an ninh của Nga cũng không thể làm gì được. Chức năng này của Telegram còn được gọi là Secret Chat.

Khả năng bảo mật thông tin là điểm cộng rất lớn của ứng dụng này

Cài đặt nhanh chóng, dễ sử dụng

Đây là một điểm cộng rất lớn của Ứng dụng Telegram khi nó sở hữu giao diện đơn giản, dễ nhìn, dễ sử dụng. Về cơ bản nó là một ứng dụng chat thực thụ nên nó hoàn toàn không có thêm bất cứ một nội dung nào khác ngoài việc nhắn tin với nhau. Bên cạnh đó Telegram cũng chạy khá ổn định, không gặp nhiều sự cố như những ứng dụng chat khác.

Chia sẻ tập tin dung lượng lớn

Telegram không giới hạn số lượng file gửi và dung lượng của từng file. Bạn có thể gửi bao nhiêu ảnh, video, tệp,... tùy thích mà không tốn bất cứ chi phí nào. Ứng dụng cũng hỗ trợ gửi các file lớn lên đến 1GB. Điều này chỉ có ở trên Telegram và Zalo mà thôi. Đặc biệt hơn khi bạn chia sẻ hình ảnh trên Telegram thì hình ảnh của bạn sẽ được chuyển đi với chất lượng tốt nhất, không bị mờ hoặc vỡ ảnh như gửi trên Messenger của Facebook.

Ứng dụng cho phép chia sẻ những tập tin lớn

Kiểm soát tốt mọi thông báo

Việc quản lý thông báo trên ứng dụng chat là điều rất quan trọng và thật may là Telegram lại đang hỗ trợ rất tốt công việc này, bạn có thể tùy chỉnh tắt toàn bộ thông báo trên ứng dụng hoặc chỉ tắt tên một số nhóm chat nhất định tùy ý.

Tự đồng bộ bạn bè thông qua danh bạ Nếu bạn bè trong danh bạ của bạn cũng đang dùng Telegram thì ứng dụng này sẽ tự động kết nối thêm bạn bè của bạn thông qua số điện thoại được bạn lưu trong danh bạ. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng kết nối với bạn bè của mình hơn.

Tự đồng bộ hóa bạn bè qua danh bạ điện thoại

Ổn định trên mọi nên tảng

Ứng dụng Telegram cho phép bạn nhận thông báo tin nhắn trên nhiều thiết bị sử dụng chung một tài khoản. Ví dụ bạn dùng cả máy tính và điện thoại thì bạn sẽ nhận được tin nhắn trên tất cả các thiết bị khi chúng được kết nối với internet.

Hỗ trợ tính năng gọi điện thoại

Ngoài chat ra thì Telegram cũng hỗ trợ người dùng gọi điện thoại, thao tác gọi điện cũng khá đơn giản như những ứng dụng thông thường khác. Tuy nhiên điểm trừ là Telegram vẫn chưa có chức năng gọi video.

Hỗ trợ tính năng gọi điện như những ứng dụng nhắn tin khác

Đa dạng icon và sticker

Giống như Facebook, Zalo,... Telegram là một ứng dụng được phát triển với đa dạng các icon và stiker vui nhộn và thú vị, không tốt nhiều dung lượng và hoàn toàn miễn phí.

Có nhiều stiker đẹp mắt không tìm thấy ở bất cứ đâu

Chỉnh sửa hoặc xóa không dấu vết những tin nhắn đã gửi

Trong trường hợp bạn gửi nhầm tin nhắn, gửi tin nhắn sai ngữ nghĩa hoặc sai chính tả,.. thì đừng lo, bạn hoàn toàn có thể tự edit lại những tin nhắn của mình hoặc xóa chúng khỏi cuộc trò chuyện mà không để lại dấu vết gì. Để chỉnh sửa hoặc xóa những tin nhắn kiểu này đi thì bạn chỉ cần click vào chuột phải, ấn chọn edit messenger (nếu bạn muốn chỉnh sửa tin nhắn) hoặc delete messenger (nếu bạn muốn xóa hẳn tin nhắn đó đi). Bạn cũng hoàn toàn có thể yên tâm rằng người nhận sẽ thấy một chỉ báo trên màn hình và họ biết bạn đang thay đổi gì đó trong phần tin nhắn nhưng không thể nhìn thấy tin nhắn gốc.

Ghim những tin nhắn quan trọng Bạn hoàn toàn có thể ghim những tin nhắn quan trọng lên trên đầu cuộc trò chuyện để tiện theo dõi và không bị bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào.

Tính năng ghim tin nhắn có một không hai

Tạo nhóm chat nhiều thành viên mà không cần phải kết bạn hết với nhau

Ứng dụng Telegram cho phép bạn tạo một nhóm chat lên đến 200.000 thành viên trong một cuộc trò chuyện. Những thành viên này có thể tự thêm lẫn nhau và bạn không cần phải kết bạn hết với những người trong nhóm này mà vẫn có thể trò chuyện và chat nhóm với nhau như bình thường.

Cách sử dụng Telegram

Theo Phương Hoa/SKCĐ