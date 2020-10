Chân dung gã thanh niên 9x giả gái, khống chế cướp 30 triệu đồng của chủ cửa hàng điện thoại

Tin tức mới nhất ngày 26/10, Tiền Phong dẫn lại thông tin từ Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đơn vị đang di lý đối tượng Lê Đức Linh (28 tuổi) từ Thanh Hoá vào TPHCM để phục vụ điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Được biết, đối tượng Linh được xác định chính là nghi phạm dùng dao khống chế, uy hiếp chủ cửa hàng điện thoại chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản của mình rồi tẩu thoát. Vụ việc xảy ra tại một cửa hàng phụ kiện điện thoại ở đường số 10, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TPHCM.

Hình ảnh của Linh bị camera an ninh ghi lại

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào chiều 16/10 vừa qua, thanh niên 28 tuổi đã lấy đồ nữ mặc để giả gái, sau đó đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít và mặc áo mưa màu hồng vào cửa hàng điện thoại.

Sau một lúc giả vờ mua hàng, nhân lúc chủ quán không để ý lại nhân cơ hội không có ai ra vào, Linh bất ngờ rút dao khống chế, ép bà chủ cửa hàng phải chuyển cho mình 50 triệu đồng.

Quá sợ hãi, chủ cửa hàng vội vã làm theo. Tuy nhiên, do trong tài khoản chỉ còn 30 triệu đồng nên bà chuyển hết sang tài khoản của đối tượng.

Quần áo giả gái đối tượng vứt ở bãi đất trống

Sau khi xác nhận có tiền trong tài khoản, Linh bắt chủ quán quay mặt vào tường đứng im. Tiếp đến, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Đến một bãi đất trống gần đó, 9x cởi quần áo 'ngụy trang' rồi vứt hết quần áo nữ ở đó.

Cứ ngỡ với thủ đoạn tinh vi sẽ không bị ai phát hiện nhưng mọi hành động của Linh đã bị camera an ninh trong khu vực ghi hình. Khi chủ quán trình báo vụ việc, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được đối tượng, bắt giữ được Linh khi đang trốn ở quê Thanh Hóa.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.



Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Chân dung cặp chị em rủ nhau đi lượn phố để cướp giật lấy tiền mua ma túy



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ