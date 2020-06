Tên cướp táo tợn dùng gậy đánh vỡ đầu bà chủ tiệm photocopy, giật chiếc lắc tay trong nháy mắt

Theo Tuổi trẻ, ngày 6/6, thượng tá Đoàn Quốc Dũng - phó trưởng Công an huyện Tịnh Biên, An Giang cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tịnh Biên đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyên Văn Thanh, 31 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Lợi, để tiếp tục điều tra về tội "cướp tài sản".



Thanh là nghi phạm xông vào nhà dùng gậy sắt đánh vỡ đầu bà chủ tiệm photocopy ở địa phương để cướp tài sản hôm 3/6.

Nguyễn Văn Thanh cùng hung khí gây án.. Ảnh: NLĐ



Sự việc xảy ra khoảng 15h, nghi phạm Thanh đến tiệm photocopy N.T (trước cửa UBND xã Tân Lợi) giả vờ photocopy giấy tờ. Lợi dụng lúc chủ tiệm là bà Huỳnh Thị Kim Thúy (56 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên) vừa xoay người vào nhà, trong nháy mắt Thanh cầm thanh sắt đánh mạnh vào đỉnh đầu khiến nạn nhân té ngửa xuống nền nhà.

Theo Người lao động, sau khi nạn nhân bất tỉnh, Thanh lục tìm tài sản và lấy đi vòng đeo tay có gắn con tỳ hưu và 2 trái châu bằng vàng 24K (6,8 ly) rồi lên xe máy tẩu thoát . Toàn bộ sự việc được camera tại quán ghi lại.

Lời khai của đối tượng Thanh

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Ða khoa khu vực tỉnh An Giang với đa chấn thương, đặc biệt là vết thương vùng đầu rất nặng. Bác sĩ chẩn đoán bà Thúy bị nứt sọ vùng đỉnh.

Theo Công an huyện Tịnh Biên, sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã phối hợp với lực lượng công an các địa phương rà soát, phân loại các đối tượng thông qua camera do chủ nhà cung cấp.





Sau khi xác định đối tượng, cán bộ điều tra liên hệ gia đình và lấy được số điện thoại Thanh. Lực lượng chức năng cùng gia đình đã tích cực kêu gọi Thanh ra đầu thú.

Bà Thúy đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang. Ảnh: TTO

Theo thông tin từ gia đình cung cấp, sau khi gây án, Thanh đã lấy 1 vòng đeo tay bán đem bán tại một tiệm vàng ở huyện Tri Tôn. Số tiền bán được hơn 3,1 triệu đồng, Thanh chạy xe máy lên tỉnh Bình Dương trốn.



Thanh khai ban đầu đến tiệm để nhờ photocopy giấy tờ. Sau đó tìm thấy một cây gậy sắt, Thanh nảy sinh ý định cướp tài sản nên quay lại ra tay.



Theo Thiếu tá Giang Thanh Triều - cán bộ điều tra của Công an huyện Tịnh Biên, nghi phạm Thanh từng bị 1 tiền án về tội cướp giật tài sản và vừa ra tù vào ngày 31/8/2019. Gia đình chỉ làm thuê mướn.

Cũng theo Người lao động, Thanh từng đến Công an xã Tân Lợi báo tin giả bị 2 thanh niên lạ mặt chặn đường cướp mất xe máy, nhưng thực chất là Thanh đã đem đi cầm đồ để lấy tiền tiêu xài.

