Bị kết án oan, tên sát nhân cưỡng hiếp, giết hại rồi chặt xác 100 bé trai để trả thù đời

Tên sát nhân Javed

Điều khiến Javed 'khác biệt' với các sát nhân hàng loạt khác đó là, hắn ta chỉ giết đúng 100 đứa trẻ, không hơn không kém. Thậm chí, hắn còn làm một cuốn sổ tay để lưu lại tên tuổi nạn nhân, ngày giết và bọc lại, đựng hình ảnh những nạn nhân xấu số. Hắn cứ lần lượt ra tay rồi nhẩm đếm đến đúng con số 100 thì dừng lại.



Liên quan đến vấn đề này, Javed từng cho biết: "Tôi có thể giết 500 đứa đều không vấn đề gì cả. Tuy nhiên, tôi chỉ giết 100 đứa không hơn, không kém vì không muốn phá vỡ lời thề". Được biết, 'lời thề' mà Javed nói đến là để trả thù cảnh sát.

Theo như lời 'tự thú' trên Daily Jang, Javed kể lại khi bản thân ngoài 20 tuổi từng bị bắt vì tội Hiếp dâm. Khi đó, Javed khẳng định mình bị bắt oan, mẹ hắn cũng tìm đủ mọi cách để giúp con ra khỏi tù nhưng không thành. Đến khi Javed được ra tù thì mẹ hắn qua đời.



Cũng từ đó, hắn nảy sinh ý định bắt cóc và giết 100 đứa trẻ để trả thù 'thế giới mà mình căm ghét'. "Mẹ tôi đã phải khóc vì tôi, tôi muốn 100 bà mẹ khác cũng phải khóc như vậy", tên sát nhân máu lạnh cho biết.

Hắn ghĩ ra mọi cách để dụ dỗ nạn nhân



Kế hoạch giết người hàng loạt đầy man rợ

Để gây án, Javed đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng, từ cách bắt cóc, hãm hiếp đến sát hại nạn nhân. Những đứa trẻ xấu số rơi vào tầm ngắm của tên sát nhân đều là những bé trai có độ tuổi từ 6-16 tuổi.

Lúc đầu, Javed mở một tiệm cho thuê máy chơi game bỏ thẻ ở làng Shadbagh với giá vô cùng rẻ, nhiều khi còn miễn phí. Khi có trẻ đến chơi, Javed sẽ giả vờ làm rơi một tờ tiền trên mặt đất rồi rình xem con mồi nào sẽ sập bẫy. Sau đó, hắn ta hô hoán mình bị móc tiền rồi lục soát các khách hàng nhỏ tuổi.

Khi bắt được 'kẻ trộm', hắn sẽ giải vào bên trong tiệm và giở trò cưỡng hiếp nạn nhân. Dần dần, khi phụ huynh cấm con em mình đến tiệm game thì Javed chuyển sang mở tiệm bán cá, phòng gym và dùng đủ mọi cách để dụ dỗ các bé trai.

Tên sát nhân bị hành quyết giống như cách hắn đã làm với nạn nhân trước sự chứng kiến của gia đình họ

Trong một vài trường hợp, những nạn nhân được hắn thả đi sau khi đã xâm hại, nhưng đa phần bọn trẻ không được may mắn như thế. Javed dụ nạn nhân đến biệt thự của mình rồi ra tay sát hại. Thường là những đứa trẻ lang thang trên phố khi dụ về sẽ bị hãm hiếp, siết cổ hoặc trùm bao cho đến chết.

Sau khi gây án, Javed chặt xác nạn nhân thành nhiều mảnh, bỏ vào thùng axit clohydric để phi tang. Sau đó, những thùng này được hắn đổ hết xuống sông. Khi vụ việc vỡ lở, cảnh sát phát hiện trong nhà của Javed là một đống quần áo, giày dép chất chồng; hàng loạt vết máu trên sàn và tường; dây xích để siết cổ nạn nhân và 2 thùng axit chứa thi thể người chưa phân hủy hết.



Ngày 30/12/1999, khi tự thú tại tòa soạn Daily Jang, Javed đã bị cảnh sát bắt giữ và tuyên án tử hình vào 2 tháng sau đó. Tên sát nhân bị hành quyết giống như cách hắn đã làm với nạn nhân trước sự chứng kiến của gia đình họ đó là: Thắt cổ 100 lần, phân xác thành 100 mảnh, bỏ vào vạc axit.

Tuy nhiên, khi đang ở trong tù, Javed đã treo cổ kết liễu đời mình.