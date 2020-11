Tên tội phạm ma túy bị bắt sau hơn 1 ngày trốn khỏi nơi tạm giữ

Sáng ngày 23/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt giữ được đối tượng Trần Nhạc, kẻ trốn khỏi nơi giam giữ của Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An từ tối 21/11.