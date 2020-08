Test nhanh COVID-19 âm tính vẫn không thể chủ quan và cần cách ly theo quy định

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp ở Đà Nẵng, Bộ Y tế đã đưa ra chỉ thị yêu cầu tất cả những người đã đi từ Đà Nẵng trở về các địa phương cần khai báo y tế và thực hiện cách ly. TP Hà Nội đã và đang tiến hành làm xét nghiệm test nhanh cho những người từ Đà Nẵng trở về từ đầu tháng 7.

Hà Nội lập các điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 cho hàng chục nghìn người.

Theo BS Đồng Phú Khiêm, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, hiện nay có rất nhiều người đã hiểu chưa đúng về giá trị của xét nghiệm test nhanh cho những người từ Đà Nẵng trở về từ đầu tháng 7.

BS Khiêm phân tích, để phát hiện một người có bị nhiễm virus SARS-COV2 hay không hiện nay có hai nhóm các xét nghiệm: Các xét nghiệm trực tiếp và các xét nghiệm gián tiếp.

Các xét nghiệm trực tiếp là các xét nghiệm chuyên sâu nhằm tìm kiếm sự hiện diện của các thành phần của cấu tạo của virus ở trong cơ thể. Hiện nay xét nghiệm phổ biến nhất là xét nghiệm tìm kiếm các đoạn gen của vi rút bằng kỹ thuật PCR, ngoài ra còn có xét nghiệm nuôi cấy phân lập virus.

Tuy cách xét nghiệm này đưa ra kết quả chính xác cao, phát hiện bệnh sớm đòi hỏi phải có phòng xét nghiệm được trang bị đủ phương tiện cần thiết, nhân viên được đào tạo chuyên sâu, và xét nghiệm này thường tốn kém và mất nhiều thời gian.

Hà Nội đang thực hiện các xét nghiệm gián tiếp.

Vậy nên để thực hiện xét nghiệm nhanh cho hàng chục nghìn người chỉ có thể làm c ác xét nghiệm gián tiếp. Phương pháp này nhằm tìm kiếm các dấu vết của virus để lại trong cơ thể nhiễm. Cụ thể trong trường hợp bệnh Covid-19 là làm các xét nghiệm tìm kháng thể mà cơ thể sinh ra khi bị nhiễm virus SARS-COV2. Đây là xét nghiệm mà thành phố Hà Nội đang thực hiện lúc này.

Xét nghiệm test nhanh tìm kháng thể dương tính chỉ thể hiện rằng người đó đã từng bị nhiễm virus SARS-COV2 trong quá khứ, chứ không thể khẳng định người đó có đang bị bệnh, có khả năng lây bệnh hay không.

Ngược lại, xét nghiệm test nhanh tìm kháng thể âm tính không có nghĩa là người đó không bị nhiễm, và không lây cho người khác (Người bị nhiễm virus này ở giai đoạn đầu chưa có kháng thể xét nghiệm này chắc chắn âm tính, nhưng người này vẫn có thể lây cho người khác).

Do đó, người đi từ vùng dịch về dù có xét nghiệm test nhanh tìm kháng thể âm tính vẫn có thể là người đang nhiễm bệnh, vẫn có thể lây nhiễm bệnh cho cộng đồng nên cần tiếp tục tuân thủ thực hiện cách ly theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

