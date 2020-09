Tết dương lịch 2021 nghỉ bao nhiêu ngày?

Tết dương lịch 2021 tức là ngày 1/1/2021, đánh dấu ngày đầu tiên của năm mới theo lịch dương. Theo quy định hiện hành tại điều 115 Bộ luật lao động, người lao động sẽ được nghỉ làm và được hưởng nguyên lương vào một ngày của ngày Tết dương lịch (1/1 hàng năm).

Tết dương lịch 2021 năm nay vào ngày thứ 6

Theo lịch vạn niên, Tết dương lịch năm nay rơi vào ngày thứ 6, mùng 1/1/2021. Chính vì vậy người lao động, các cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ sở có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần sẽ được nghỉ 3 ngày, từ ngày thứ 6, mùng 1/1/2021 đến hết ngày chủ nhật mùng 3/1/2021. Mọi người sẽ bắt đầu đi làm lại vào ngày thứ 2, mùng 4/1/2021.

Còn đối với các cơ quan, tổ chức thực hiện ngày nghỉ 1 ngày/tuần (nghỉ ngày chủ nhật) thì người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày thứ 6, thứ 7 sẽ đi làm lại bình thường.

Lịch nghỉ Tết dương lịch 2021 của giáo viên và học sinh

Đối với học sinh và giáo viên các khối lớp, theo kế hoạch năm học mà các địa phương ban hành, ngày nghỉ Tết dương lịch 2021 sẽ không trùng vào ngày nghỉ cuối tuần. Vì vậy học sinh sẽ không được nghỉ bù. Tất cả học sinh và giáo viên các khối lớp sẽ được nghỉ 1 ngày vào ngày thứ 6, mùng 1/1/2021. Sau đó, các khối lớp mầm non, tiểu học sẽ được nghỉ thứ 7, chủ nhật theo quy định, còn các khối THCS, THPT dự kiến sẽ tiếp tục quay lại trường học bình thường vào ngày thứ 7. Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước sẽ căn cứ vào lịch nghỉ dạy học của từng trường.

Cách tính lương khi đi làm vào ngày Tết Dương lịch

Hằng năm, do đặc thù sản xuất mà không ít doanh nghiệp vẫn yêu cầu người lao động làm việc vào ngày Tết dương lịch. Vậy những người lao động phải đi làm vào ngày lễ tết này sẽ được hưởng lương như thế nào?

Căn cứ vào điểm C, Điều 97 Bộ luật Lao động quy định: Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả lương cho người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất 300% tiền lương, chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương.

Đi làm vào ngày nghỉ lễ Tết sẽ được tính lương lên đến 400%

Như vậy nếu người lao động đi làm vào ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 thì người lao động sẽ được nhận tổng cộng 400% tiền lương, bao gồm 300% tiền lương làm thêm ngày Tết và 100% tiền lương của ngày làm việc bình thường.

Nguồn gốc của ngày Tết dương lịch

Ngày nay, phần lớn các quốc gia trên thế giới đều đón năm mới vào ngày 1/1 Dương lịch. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ về lịch sử của ngày Tết dương lịch. Tết dương lịch là ngày lễ chúc mừng năm mới của người dân các nước phương Tây và một số quốc gia châu Á dùng lịch dương. Lịch sử của ngày Tết dương lịch bắt nguồn từ hệ thống lịch La Mã cổ đại. Ngày khởi đầu năm mới mùng 1/1 này được áp dụng lần đầu tiên từ năm 153 TCN.

Đế Quốc La Mã là quốc gia đầu tiên chọn ngày 1/1 là ngày đầu tiên của năm mới trong hệ thống lịch Julian do Hoàng đế Julius Caesar đề xướng. Còn trước đó từ thời trung cổ, người ta chọn ngày 25/3 hàng năm là ngày đầu năm mới. Ngày đầu năm mới dương lịch cũng là ngày mà các vị nguyên lão trúng cử bắt đầu nhận nhiệm vụ mới trong Viện Nguyên lão của Đế Quốc La Mã.

Sau này mỗi vị Hoàng Đế La Mã lên trị vì thường sẽ đặt tên khác cho các tháng. Ví dụ tháng 9 (September) còn gọi là “Germanucus”, “Antonius”, “Tacitus”, và tháng 11 (November) còn gọi là “Domitianus”, “Faustinus”, “Romanus”. Sự thay đổi tên liên tục này gây ra nhiều phiền toái và bất tiện nên Hoàng đế Julius Caesar đã cho lập một bộ lịch mới.

Tết Dương lịch xuất phát từ các nước phương Tây

Người chịu trách nhiệm phát minh ra bộ lịch này chính là nhà Thiên văn người Hy Lạp Alexandria, ông đã tính thời gian cho lịch theo mặt trời và các vì sao. Caesar quyết định dùng ngày 1/1 là ngày đầu tiên của năm mới, như vậy sẽ phù hợp với điểm phân, điểm chí hoặc thiết khí. Để ghi nhớ công ơn của Julius Caesar, bộ lịch đã đặt tên của ông là tháng 7 (July). Đến đời cháu của Caesar là Hoàng đế Augustus, người này cũng có công lớn trong việc sửa sai cách tính toán của năm thuần, vì vậy mà người ta cũng đặt tên tháng 8 theo tên của ông (August).

Về sau bộ lịch Julian Calendar dần được nhiều quốc gia phương Tây chấp nhận như: Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp, Người Cơ đôc giáo ở Nam Châu Âu,....

Tuy nhiên sau đó, giáo hoàng Gregory XII sau khi nhận chức đã dùng phương pháp tính lịch hiện đại để phân chia tháng năm. Mặc dù cũng có sự sửa đổi, thế nhưng giáo hoàng vẫn sử dụng ngày 1/1 là ngày đầu năm mới.

Một số quốc gia phương Đông, Nhật Bản đã chấp nhận ngày Tết dương lịch từ năm 1873 và Trung Quốc từ năm 1912. Tại Việt Nam, ngày tết này du nhập vào nước ta bởi người Pháp, Pháp đến từ Phương Tây nên người dân hay gọi là Tết Tây.

Về cơ bản thì nước ta không sử dụng lịch dương mà chủ yếu dùng lịch âm. Lịch âm này do triều đình soạn thảo và ban hành từ thời phong kiến. Đương nhiên là nó vẫn chịu ảnh hưởng của thiên văn học và cách tính lịch của người Trung Quốc.

Your browser does not support HTML5 video.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán từ 2021 sẽ thay đổi

Theo Phương Hoa/SKCĐ