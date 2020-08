Thả thính ngọt như CEO Matt Liu bảo sao Hương Giang không đổ cho được!

Chàng CEO lọt vào "mắt xanh" của Hương Giang khiến cộng đồng mạng phát cuồng bởi profile cá nhân khủng đúng chuẩn "người yêu nhà người ta". Matt Liu hiện là CEO công ty cơ khí và sở hữu một profile vô cùng hoành tráng. Anh mang dáng vẻ cao ráo, lịch lãm, điển trai, có niềm đam mê tốc độ cùng dàn xế xịn, ngoài ra Matt Liu còn là vận động viên golf chuyên nghiệp sở hữu khá nhiều cup.

Chân dung người yêu mới của Hương Giang là CEO cực phẩm Matt Liu.

Matt Liu tham gia Người ấy là ai và được Hương Giang chọn, cả hai bị đồn hẹn hò từ khi chưa hé lộ kết quả của chương trình là gì. Cặp đôi đã có một bữa tối lãng mạn bên ánh nến dù không công khai đăng ảnh đi ăn cùng nhau nhưng dưới con mắt tinh tường của cộng đồng mạng thì chuyện tình yêu trong mơ này đã sớm bại lộ.

Bữa tối lãng mạn bên nhau của cặp đôi khiến khán giả "rần rần" biết trước cái kết có hậu.

Bên cạnh profile khủng, Matt Liu còn đốn tim Hương Giang và cộng đồng mạng bằng những câu thả thính vô cùng ngọt ngào và lãng mạn. Hãy cùng điểm qua những câu thả thính đi vào lòng người của chàng CEO hoàn hảo này nhé!

"Nếu em chọn anh thì em không cần phải gọi xem anh đang ở đâu vì anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em"

Mọi cô gái đều mong muốn người mình yêu dù bận rộn đến đâu vẫn sẽ luôn lo lắng và dành thời gian cho người con gái bên cạnh họ. Không biết Matt Liu có dành thời gian để tìm tòi và thấu hiểu tâm tư của phái đẹp hay không nhưng câu nói này của chàng CEO khiến trái tim các nàng đều "tan chảy". Dù là một CEO bận trăm công nghìn việc để điều hành công ty nhưng Matt Liu đã khẳng định anh sẽ luôn dành một vị trí ưu tiên hàng đầu cho Hương Giang.

"Cảm ơn em vì đã chọn anh"

Liệu có bao nhiêu chàng trai cảm thấy thực sự may mắn vì có một người con gái lựa chọn ở bên cạnh họ hay nhiều người vốn cho rằng điều ấy là lẽ đương nhiên? Sự lựa chọn của Hương Giang đối với Matt Liu không phải một thành tích đã đạt được mà là một niềm vui, hạnh phúc và may mắn. Anh thực sự trân trọng cơ hội mà Hương Giang dành cho mình.

Matt Liu sánh đôi bên Hương Giang đúng chuẩn "trai tài gái sắc".

"Anh đã nói hết cho ba mẹ nghe rồi"

Một mối quan hệ chỉ có thể tiến đến xa hơn nếu nhận được sự chúc phúc và ủng hộ từ gia đình. Matt Liu đã chứng minh cho mọi người thấy rằng anh không e ngại quá khứ của Hương Giang mà ngược lại vô cùng trân trọng những trải nghiệm ấy. Sự ủng hộ từ bố mẹ khiến anh có thêm nhiều động lực hơn và chứng tỏ anh thực sự muốn Hương Giang trở thành một phần của gia đình mình.

Cuối cùng khi được hỏi anh có ngại không khi quen 1 người nổi tiếng và có thể đối diện với dư luận khá nhiều, Matt Liu cho biết anh không quá quan trọng chuyện đó bởi vì đó là bình thường ngay cả đối với những người bình thường cũng sẽ có người thích hoặc không thích về mình. Bởi sau tất cả thì đối với Matt Liu, Hương Giang mới là quan trọng nhất.

