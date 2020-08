Thái Bình phong tỏa cả 1 thôn vì có người từ Quảng Nam trở về dương tính lần 1 với COVID-19

Tin tức mới nhất ngày 1/8, trưa cùng ngày VTC News dẫn lại lời ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà ( Thái Bình ) cho biết, UBND huyện đã có quyết định phong tỏa thôn Bùi (xã Hòa Tiến, Hưng Hà) với khoảng 280 hộ dân vì có ca nghi nhiễm COVID-19. Việc phong tỏa này được áp dụng từ trưa 1/8.

Cũng theo ông dương, kết quả xét nghiệm lần 1 đối với 3 người ở xã Hòa Tiến được tiến hành lúc 2h ngày 1/8 đã có 1 người cho kết quả dương tính. Danh tính 3 người này là H.V.H (SN 1956), B.V.N (SN 1959), B.V.H (SN 1964) cùng trú tại thôn Bùi, xã Hòa Tiến.

Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh minh họa.

Được biết, 3 người này từng vào thăm người thân bị ốm tại tỉnh Quảng Nam, đến ngày 29/7 thì về Thái Bình bằng xe khách. Khi tới ngã ba xã Đông La (Đông Hưng, Thái Bình), nhóm đi xe taxi để về nhà.

Ngay khi trở về, 3 người trên lập tức được chuyển đến khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân để thực hiện cách ly, theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà cũng đã phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 xã Hòa Tiến tiến hành triển khai xử lý môi trường tại khu vực nơi ở của 3 trường hợp nêu trên, đồng thời cách ly, theo dõi những người thân trong gia đình



Theo Báo Giao Thông, bệnh nhân nhận kết quả dương tính với COVID-19 được xác định là ông B.V.N. Được biết, người thân của ông N. tại Quang Nam cùng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Sars-CoV-2.

Hiện tại, một số người đi cùng và những người đã tiếp xúc với ông N. trên chuyến xe từ Quảng Nam về Thái Bình đều được theo dõi rất chặt chẽ.



UBND huyện Hưng Hà có quyết định phong tỏa thôn Bùi vì có trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. UBND huyện Hưng Hà có quyết định phong tỏa thôn Bùi vì có trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Qua quá trình kiểm tra xác định đã có 9 người tiếp xúc gần với 3 người trên, chủ yếu là cán bộ y tế, công an, trưởng thôn, cán bộ vận chuyển, cán bộ xét nghiệm. Những người này đang được theo dõi y tế.





Ngay trong trưa 1/8, Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà tiếp tục phối hợp với CDC Thái Bình lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm lần 2 đối với 3 trường hợp này, tiến hành xác định các trường hợp thuộc diện F2, F3. Đặc biệt, danh tính người lái xe taxi cũng đã được xác định ở xã Đông Hợp (Đông Hưng) và được đưa đi cách ly theo quy định.

Your browser does not support HTML5 video.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ