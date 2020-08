Thái Lan công bố loại vaccine phòng bệnh COVID-19 được bào chế từ lá cây thuốc lá với chi phí thấp

Tiến sĩ Thiravat Hemachudha, người đứng đầu trung tâm y tế về bệnh truyền nhiễm mới thuộc Hội Chữ thập đỏ Thái Lan cho biết, loại vaccine mới nhất này đã được thử nghiệm trên chuột và khỉ và cho kết quả khả quan. Giới chuyên môn sẽ tiến hành quy trình đánh giá và tinh chế vaccine trước khi chính thức cho thử nghiệm trên người.

Tiến sĩ cũng cho biết, loại vaccine này được bào chết từ protein của một loại lá thuốc lá đặc biệt, dễ sản xuất và có chi phí thấp. Theo đó vaccine sẽ được sản xuất bằng cách tích hợp ADN của virus vào lá cây thuốc lá. Cây phản ứng với ADN và tạo ra protein khoảng một tuần sau đó. Các protein này được chiết xuất để tạo ra vaccine. Đặc biệt, loại vaccine này không chỉ tạo ra kháng thể, mà còn kích thích các tế bào T tự sản sinh ra kháng thể khi gặp cùng loại virus.

Thái Lan đã thử nghiệm thành công Vaccine phòng COVID-19 tren khỉ và chuột

Tiến sĩ Thiravat cho biết công ty Bai Ya đang đàm phán với Viện vaccine quốc gia về việc hợp tác trong quá trình tinh chế vaccine trên. Nếu đơn vị này đồng ý hợp tác thì sau khoảng 3 tháng sẽ có vaccine để thử nghiệm trên người.

Đồng thời việc sản xuất vaccine ở quy mô công nghiệp sẽ được triển khai ngay sau đó. Thái Lan cho biết có thể sản xuất hơn 10 triệu liều vaccine mỗi tháng nhờ nguồn nguyên liệu là lá cây thuốc lá dồi dào.

Vaccine này được kỳ vọng sẽ có tác dụng tốt đối với các bệnh truyền nhiễm theo mùa và các loại dịch bệnh mới khác.

Về tình hình dịch COVID-19 ở Thái Lan hiện nay, quốc gia này đang tiến gần tới mốc 100 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng kể từ tháng 5. Hồi tháng 1/2020, Thái Lan cũng đã ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên. Tính đến ngày 30/8, tại quốc gia này có tổng cộng 3.411 ca nhiễm bệnh, trong đó có 58 ca tử vong.

