'Thái tử' tập đoàn Samsung lại bị triệu tập, có nguy cơ ngồi tù lần 2

Ngày 26/5 vừa qua, 'thái tử' tập đoàn Samsung Lee Jaeyong vừa bị triệu tập thẩm vấn về vụ sáp nhập gây tranh cãi vào năm 2015. Ông cũng vướng vào nhiều cáo buộc gian lận kế toán mà theo công tố viên đây là điều khiến ông nắm quyền kiểm soát đế chế kinh doanh quan trọng nhất của gia đình . Đây lại là một rắc rối pháp lý mới của ông Lee, khi ông vẫn đang phải đối mặt với phiên tòa xét xử tội hối lộ và có liên quan đến bà Park Geun Hye, cựu Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất. Một quan chức văn phòng công tố viên quận trung tâm thành phố Seoul cho hay: "Chúng tôi hiện đang triệu tập một người có liên quan đến vụ sáp nhập kế toán và gian lận bất hợp pháp của Tập đoàn Samsung."

Ông Lee bị nghi ngờ đã gian lận kế toán tại công ty dược phẩm Samsung Biologics, khi cơ quan giám sát tài chính nước này cho rằng giá trị của công ty đã bị cố ý tăng lên 4,5 nghìn tỷ won (3,64 tỷ USD). Họ cho rằng đây là động thái nhằm tăng giá trị cho chủ sở hữu lớn của công ty là Cheil Industries, nơi ông Lee cũng là cổ đông hàng đầu. Cheil Industries sau đó đã sáp nhập với công ty nắm giữ tập đoàn Samsung C&T vào năm 2015, cho phép ông Lee trở thành cổ đông hàng đầu của Samsung C&T.

Tuy nhiên, thỏa thuận này bị chỉ trích bởi quỹ phòng hộ Elliott Management của Hoa Kỳ và các nhà đầu tư khác vì họ cho rằng tập đoàn Samsung đang ủng hộ các thành viên gia đình, đồng thời gây bất lợi cho các cổ đông thiểu số. Trước tình hình này, công ty lớn nhất của tập đoàn, Samsung Electronics - nơi ông Lee đang là phó chủ tịch đã từ chối bình luận thêm.



Nhiều năm qua, tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc Samsung với hơn 400 tỷ USD giá trị thị trường liên tục vướng phải các vấn đề pháp lý. Nhiều giám đốc điều hành trước đây và hiện tại đã bị thẩm vấn, truy tố hoặc bắt giữ do các tội danh liên quan đến tham nhũng và các vấn đề kế toán cho đến phá sản công đoàn. Ông Lee Jaeyong, 51 tuổi, từng bị tuyên án tù 1 năm và được thả vào năm 2018. Ông phải trở lại tòa án để tái thẩm vào năm 2019 khi phạm vi các cáo buộc về sai phạm của ông được sửa đổi. Với lần triệu tập mới nhất để thẩm vấn, nhiều khả năng ông Lee sẽ tiếp tục đối mặt với án tù.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ