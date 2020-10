Thảm án kinh hoàng từ niềm tin mu muội: Ảnh cưới bị nhòe tức là vợ hoặc chồng... ngoại tình

Xã Thanh Phú Long (huyện Châu Thành, tỉnh Long An ) vốn là vùng đất trù phú, người dân chủ yếu làm nghề nông, ngoài ra có thâm canh thêm nghề trồng thanh long. Nhân dân ở đây hiền lành, cần cù lao động, hàng xóm yêu thương nhau. Thế nhưng, không biết do đâu và tự bao giờ mà người dân mê tín tin vào lời đồn: khi một tấm ảnh cưới của vợ chồng nào đó bị nhòe (không cần biết vì lý do gì) thì đó chính là dấu hiệu cho thấy vợ hoặc chồng đang "phản bội", ngoại tình với người khác.