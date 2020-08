Vụ 4 đứa trẻ nhà họ Tan: Thảm án không lời giải sau tấm thiệp mừng năm mới "lạnh gáy" từ hung thủ

Gia đình Tan có 6 thành viên là: bố Tan Kuen Chai; mẹ Lee Mei Ying; Tan Kok Peng, 10 tuổi; Tan Kok Peng, 10 tuổi; Tan Kok Soon, 6 tuổi; Tan Chin Nee, 5 tuổi là con út và cũng là con gái duy nhất.

4 đứa trẻ bị sát hại

Gia đình phúc tan vỡ vào sáng ngày 6/1/1979. Cụ thể, khoảng 6h35, Tan và Lee đi làm, khi đó 4 đứa trẻ vẫn đang ngủ. Đến khoảng 7h10, Lee gọi điện về nhà đánh thức các con dậy để đến trường nhưng gọi mãi không có hồi đáp. Lo lắng có chuyện chẳng lành, Lee gọi cho người hàng xóm nhờ sang kiểm tra. Người hàng xóm gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời.

Khoảng 10h cùng ngày, Tan và Lee về đến nhà và đập vào mắt họ là cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Cả 4 đứa con thơ dại bị sát hại dã man ngay trong phòng tắm. Cánh tay của Tan Kok Peng gần như đứt lìa.

Ít phút sau, cảnh sát địa phương có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm. Đội pháp y nói rằng, cơ thể mỗi đứa trẻ có đến 20 vết thương. Nhưng cảnh sát lại không thấy dấu vết của việc ngôi nhà bị đột nhập, lục soát hay tài sản bị trộm cắp. Cảnh sát tin rằng, hung thủ đã dùng con dao trong nhà bếp để sát hại 4 đứa trẻ. Tuy nhiên, từ đó đến nay, hung khí chưa từng được tìm thấy.

Cảnh sát kết luận, đây vụ án mạng đã được tính toán kỹ lưỡng. Hung thủ vô cùng thận trọng và không để lại dấu vết nào. Vết máu được tìm thấy ở bồn rửa mặt chứng tỏ hung thủ đã dọn dẹp hiện trường trước khi rời đi. Một vài sợi tóc được tìm thấy trong tay cậu bé Kok Peng nhưng thời đó xét nghiệm ADN chưa phát triển nên không thể tìm ra hung thủ từ manh mối này.

Vợ chồng anh Tan chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng tại nhà khi 4 đứa con bị sát hại

Sau này khi đưa tin về vụ án, truyền thông địa phương nhắc đến tình tiết liên quan đến tấm thiệp chúc mừng. Theo đó, 2 tuần sau khi các con bị sát hại, vợ chồng anh Tan nhận được một tấm thiệp có vỏ bọc bên ngoài như một tấm thiệp chúc mừng năm mới của người Trung Quốc. Trên tấm thiệp có hình bọn trẻ con chơi đùa.

Kinh hãi nhất là nội dung trong bức thiệp: " "Thế là bây giờ chúng mày không thể có con nối dõi rồi, hahaha". Phía dưới tấm thiệp là ký tên "Kẻ sát nhân" được viết bằng tiếng Hán. Ngoài ra, người gửi gọi anh chị Tan là "Ah Chai" và "Ah Eng", tên thân mật của 2 vợ chồng mà chỉ những người thân thiết mới biết.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát tìm ra nhân chứng là một tài xế lái xe. Người này cho biết, sáng hôm đó vào khoảng 8h anh đón một người đàn ông khoảng 20 tuổi gần Block 96 dọc theo đường Kallang Bahru, gần hiện trường vụ án.

Anh ta đến nhà anh Tan thường xuyên để dùng nhờ điện thoại và rất thân thiết với 4 đứa trẻ. Bọn trẻ gọi hắn ta với cái tên thân mật là "Chú".

Từ manh mối này, cảnh sát lập tức bắt giữ người hàng xóm nhưng lại không đủ chứng cứ để kết tội anh ta. Sau đó, người này được thả và không ai thấy tung tích anh ta nữa.

Nơi an nghỉ của 4 đứa trẻ đáng thương

Sau cái chết của 4 đứa trẻ, vợ chồng anh Tan chuyển đến một nơi khác sinh sống và làm việc trong nhà máy sản xuất nhựa. Vì khao khát có con nên chị Lee đã tiến hành phẫu thuật phục hồi chức năng sinh sản. Đến năm 1983, chị Lee sinh được 1 cậu con trai.

Thảm án nhà họ Tan được xem là một trong những vụ án ly kỳ, bí ẩn bậc nhất trong lịch sử tội phạm Singapore. Sau này, một tài khoản tự xưng là người Singapore đã nói rằng, mẹ anh ta từng sống ở khu gần nhà vợ chồng anh Tan và mọi người đều biết 4 đứa trẻ bị kẻ được gọi là "Chú" sát hại nhưng không ai có đủ can đản vạch tội hắn.

Hơn 40 năm qua, vụ án không hề có manh mối mới và hung thủ sát hại 4 đứa trẻ vẫn là một bú mật không lời giải.

