Thảm cảnh 5 em nhỏ đi tắm hồ sâu hơn 2 mét dẫn tới tai nạn đuối nước tang thương

Đến khoảng 14h, người dân phát hiện 5 em Na, Tha, Ry, Nét và Đết bị đuối nước trong hồ nên đưa đi cấp cứu ở trạm y tế xã Văn Giáo và trình báo lực lượng chức năng. Nhưng đáng buồn thay các em đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Tịnh Biên đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc. Hồ nước nói trên của gia đình anh Tăn Tuấn Vũ (38 tuổi).

Một lãnh đạo Công an xã Văn Giáo cho biết hồ nước trên của ông Kiệt, rộng 25m, dài 50m, tổng diện tích trên 1.000m2.

"Chúng tôi hết sức bất ngờ nên đã đến gia đình động viên và chia sẻ với phụ huynh các em đã mất. Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang cũng cử đoàn đến thăm hỏi thân nhân các em này" - ông Văn nói.

"Hồ này có chỗ sâu nhất khoảng 2m, nơi cạn nhất cũng ngập đầu gối. Do các em không biết bơi nên trượt chân đuối nước" - vị này nói.

Bước đầu, chính quyền huyện Tịnh Biên hỗ trợ mỗi gia đình các nạn 5 triệu đồng. Gia đình anh Vũ cũng hỗ trợ mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ