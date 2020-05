Tham gia xử 2 vụ có người tự tử sau bản án, thẩm phán Lê Viết Hòa của TAND Bình Phước nói gì?

Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra nguyên nhân bị cáo Lương Hữu Phước (SN 1965, ngụ phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, Bình Phước) nhảy lầu tự tử tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước.

Trước đó, ngày 29/5, ông Phước cùng luật sư đến tham gia phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Bị cáo Lương Hữu Phước tại phiên tòa phúc thẩm sáng 29/5



Tòa đã bác đơn kháng cáo kêu oan của ông Phước, tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù. Bất ngờ, đến chiều cùng ngày, mọi người phát hiện thi thể ông Phước tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước.

Vụ việc lập tức gây xôn xao dư luận khi có thông tin cho rằng, trước khi tự tử, ông Phước đăng tải lên Facebook cá nhân với nội dung sẽ tìm đến cái chết do không đồng tình với bản án đã tuyên.

Trước khi xảy ra vụ việc trên, dư luận tỉnh Bình Phước từng chứng kiến vụ việc một bị cáo tự sát do uất ức cho rằng TAND tỉnh Bình Phước xử oan sai.

Dùng dao tự sát sau phiên tòa xử tranh chấp đất đai



Theo hồ sơ vụ án, vào năm 1999 ông Bùi Lũy sang nhượng cho vợ chồng ông Võ Chánh (52 tuổi) diện tích khoảng 48 m2 (chưa được cấp chủ quyền) tại tổ 5 KP.Tân Bình, P.Tân Bình, TX.Đồng Xoài (nay là TP.Đồng Xoài).



Năm 2001, ông Lũy được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 425 m2, trong đó có cả diện tích đã chuyển nhượng ông Chánh. Sau đó, ông Lũy tiếp tục chuyển nhượng cho nhiều người đồng thời bán thêm cho ông Chánh đủ 100 m2 (có ra UBND P.Tân Bình làm hợp đồng mua bán).



Đến năm 2009, nhà nước thu hồi của ông Chánh 49,7 m2; phần còn lại gia đình ông Chánh vẫn ở.



Năm 2011, Lê Quang Dinh (người mua 232,5 m2 đất của ông Huỳnh Thế Sang, ông Sang mua từ ông Lũy) tranh chấp phần diện tích đất gia đình ông Chánh đang ở. Chính quyền địa phương hòa giải nhưng không thành nên vợ chồng ông Dinh khởi kiện vợ chồng ông Chánh.



Theo Theo VTC News, ngày 25/9/2014, TAND TX.Đồng Xoài đưa vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” ra xét xử sơ thẩm. Thẩm phán Văn Phú Vinh và 2 Hội thẩm nhân dân Võ Thị Xuân, Trần Sỹ Trinh đã tuyên vợ chồng ông Chánh phải trả cho vợ chồng ông Dinh diện tích 39,5 m2. Không chấp nhận án sơ thẩm, ông Chánh kháng cáo.



Ngày 21/7/2015, TAND tỉnh Bình Phước xử phúc thẩm, HĐXX gồm 3 thẩm phán: Hoàng Minh Thịnh, Lê Viết Hòa và Nguyễn Văn Khương đã tuyên không chấp nhận kháng cáo của vợ chồng ông Võ Chánh, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND thị xã Đồng Xoài.

Hiện trường ông Võ Chánh dùng dao tự sát.



Quá uất ức trước 2 bản án nêu trên, khoảng 5 giờ ngày 26/7/2015, ông Chánh sang nhà ông Dinh. Tại đây giữa 2 bên cãi vã rồi xô xát. Sau đó, ông Chánh nằm chết gục trên vũng máu. Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định ông Chánh gây thương tích cho gia đình ông Dinh rồi dùng dao tự sát.



Kết luận thanh tra khẳng định đất của người tự sát nhưng chữ ký giả mạo



Theo Thanh Niên, trong quá trình thi hành án, bà Đào Thị Xuân (vợ ông Chánh) phản ứng quyết liệt, tuyên bố sẽ tự sát như chồng mình vì không còn chỗ ở nào khác.



Đồng thời, nhân dân tại địa phương cũng phản ứng cho rằng bản án sơ thẩm và phúc thẩm không khách quan, không đúng với thực tế sử dụng đất của nguyên đơn lẫn bị đơn.



Để giải quyết những bức xúc này, ngày 6/9/2017 UBND TX.Đồng Xoài đã thành lập đoàn thanh tra xác minh nguồn gốc sử dụng đất của gia đình ông Võ Chánh và trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ liên quan.



Sau đó, đoàn thanh tra kết luận, diện tích đất mà tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm tuyên buộc vợ chồng ông Võ Chánh trả cho vợ chồng ông Lê Quang Dinh thuộc quyền quản lý, sử dụng của ông Chánh mua của ông Bùi Lũy từ năm 1999.

Thẩm phán Lê Viết Hòa trần tình lại vụ án xét xử tranh chấp dẫn đến cái chết của ông Võ Chánh. Ảnh: Thanh niên



Cũng theo kết luận thanh tra, quá trình làm thủ tục chuyển nhượng đất từ ông Bùi Lũy cho ông Huỳnh Thế Sang, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại TX.Đồng Xoài lập biên bản đo vẽ (ngày 26/1/2010) tăng diện tích từ 232,5 m2 lên 254,4 m2; biên bản đo đạc có in sơ đồ thửa đất và chữ ký ông Võ Chánh (hộ giáp ranh phía Đông).



Tuy nhiên theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) kết luận chữ ký và chữ viết tên không phải của ông Chánh. Như vậy chữ ký, chữ viết ông Chánh tại biên bản này là giả mạo...



Từ những chứng cứ trên, ngày 13/9/2018, UBND TX.Đồng Xoài đã có văn bản kiến nghị TAND Cấp cao tại TP.HCM ra quyết định kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với bản án dân sự sơ thẩm số 31/2014/DSST ngày 25/5/2014 của TAND TX.Đồng Xoài và bản án dân sự phúc thẩm số 49/2015/DSPT ngày 21/7/2015 của TAND tỉnh Bình Phước theo hướng hủy 2 bản án này. Đồng thời, giao hồ sơ về TAND TP Đồng Xoài xử lại sơ thẩm theo quy định Từ những chứng cứ trên, ngày 13/9/2018, UBND TX.Đồng Xoài đã có văn bản kiến nghị TAND Cấp cao tại TP.HCM ra quyết định kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với bản án dân sự sơ thẩm số 31/2014/DSST ngày 25/5/2014 của TAND TX.Đồng Xoài và bản án dân sự phúc thẩm số 49/2015/DSPT ngày 21/7/2015 của TAND tỉnh Bình Phước theo hướng hủy 2 bản án này. Đồng thời, giao hồ sơ về TAND TP Đồng Xoài xử lại sơ thẩm theo quy định Pháp luật

Thẩm phán Lê Viết Hòa nói gì?



Sau vụ việc này, dư luận đặt ra dấu chấm hỏi về trách nhiệm các thẩm phán của 2 cấp toà. Vì sao lại để ra sai sót khiến cho một người uất ức mà tự sát? Trong khi có nhiều chi tiết lại không được toà làm rõ, mãi khi đến UBND thị xã Đồng Xoài lập đoàn Thanh tra mới phát hiện sai sót.

Đặc biệt, dư luận đặt vấn đề trong quá trình xét xử có 2 vụ án mà thẩm phán Lê Viết Hòa tham gia đến nay đã có 2 người tự tử vì cho rằng oan sai.



Trả lời Báo Thanh niên tại buổi họp báo sáng 30/5, thẩm phán Lê Viết Hòa cho biết, hiện nay tranh chấp giữa ông Dinh và ông Chánh đã có quyết định tái thẩm của TAND Tối cao. Hiện nay, TAND TP.Đồng Xoài đang thụ lý giải quyết lại theo quy định chung của pháp luật. Về nguyên tắc là người trực tiếp giải quyết vụ án này nên ông không thể cung cấp về nội dung của vụ án.



"Suy nghĩ của cá nhân đối với hai vụ án này, là thành viên trong HĐXX tôi khẳng định rằng với tinh thần trách nhiệm của thẩm phán được phân công xét xử, bản thân tôi cũng đã nghiên cứu hồ sơ và đưa ra lập luận đánh giá, tài liệu chứng cứ theo hồ sơ vụ án. Các chứng cứ trong vụ án tranh chấp giữa ông Dinh và ông Chánh bao gồm các chứng cứ do các đương sự tự cung cấp. Các chứng cứ do UBND TP.Đồng Xoài cung cấp, rồi kết quả thu thập chứng cứ của tòa án, bảo đảm là kết quả giải quyết của chúng tôi là chính xác", ông Hòa khẳng định.



Lý giải về quyết định tái thẩm để hủy án, ông Hòa cho hay, vụ án xuất hiện tình tiết mới ở đây là thời điểm tòa giải quyết vụ án hoàn toàn không biết được. "Chúng tôi khẳng định là vụ án tranh chấp này chúng tôi tham gia vào HĐXX giải quyết đúng với quy định của pháp luật. Chúng tôi khẳng định, cá nhân tôi cũng như HĐXX đã đánh giá vụ án khách quan đúng với tài liệu chứng cứ nội dung hồ sơ vụ án để mà giải quyết vụ án đúng với quy định của pháp luật", ông Hòa nói thêm.

