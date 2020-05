Thẩm mỹ viện Natural dùng nhân sự giả danh bác sĩ và mời chào phẫu thuật trái phép?

Sức khoẻ Cộng đồng, nhiều bạn đọc cho biết thời gian gần đây trên các diễn đàn Phản ánh đến, nhiều bạn đọc cho biết thời gian gần đây trên các diễn đàn làm đẹp nổi lên cái tên “Thẩm mỹ viện Natural”. Theo đó, nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook quảng cáo rầm rộ về thẩm mỹ viện này và thường xuyên lên án tay nghề của những bác sĩ ở thẩm mỹ viện khác.

Theo những tài khoản này, bác sĩ của thẩm mỹ viện Natural đã giải cứu thành công cho những ca thẩm mỹ hỏng đến từ nhiều nơi. Tuy nhiên, khi đến đây tư vấn làm đẹp, độc giả nghi ngờ về trình độ bằng cấp và tay nghề của một số nhân sự trẻ của cơ sở này.

Sau khi “cao chạy xa bay” hồi năm 2018, năm 2020 ông Phong lại trở thành “bác sĩ Michael”

Trong vai khách hàng, chúng tôi đặt lịch nâng mũi, nâng ngực qua Fanpage: Natural – Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Tự Nhiên ( https://www.facebook.com/naturalphauthuatthammy/ ) và được mời tới địa chỉ 658 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10. Tại đây, một nữ nhân viên đưa chúng tôi lên lầu 2 của cơ sở để gặp người đàn ông được giới thiệu là bác sĩ Michael.

Một quảng cáo trên Fanpage: https://www.facebook.com/naturalphauthuatthammy/ tự nhận “phẫu thuật thẩm mỹ tự nhiên số 1 Việt Nam”

Ông Michael thăm khám và tư vấn về các loại sụn, các dòng túi ngực cho chúng tôi. Ông này cũng cho biết nếu chúng tôi nâng mũi thì sẽ trực tiếp do ông làm. Ekip nâng mũi có 2-3 bác sĩ, còn ekip nâng ngực có 5-6 bác sĩ. Theo ông Michael, các dịch vụ tiểu phẫu sẽ thực hiện ngay tại cơ sở, còn các dịch vụ đại phẫu sẽ đưa sang bệnh viện Quân Y 7A. Ông Michael giới thiệu cơ sở có rất nhiều bác sĩ như bác sĩ Dương, bác sĩ Hồ Phi Nhạn, bác sĩ Michael, bác sĩ Quỳnh…

Liên quan đến người đàn ông tự xưng bác sĩ Michael, năm 2018, báo chí từng phản ánh về việc hành nghề không phép của ông Nguyễn Tiến Cường và một người tên Phong. Theo phản ánh, hai người này có dấu hiệu giả danh bác sĩ mở cơ sở thẩm mỹ Ruby Beauty Center (Chung cư Hà đô Centrosa, 118 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10) để hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ chui.

Thời điểm đó, Thanh tra Sở Y tế TP HCM và Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP HCM) đã kiểm tra cơ sở này. Hai bác sĩ 'rởm' trên đã cao chạy xa bay. Cơ sở trên cũng đã nhanh chóng tháo bảng hiệu, ngưng hoạt động. Tuy nhiên gần đây, người đàn ông (nghi là ông Phong trước đây) đã trở thành “bác sĩ Michael” và lại tiếp tục hành nghề tại thẩm mỹ viện Natural.

Tra cứu trên cổng thông tin của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, PV cũng không thấy có tên ông Phong trong danh sách các bác sĩ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ.

PV Sức khoẻ Cộng đồng đã liên hệ làm việc với thẩm mỹ viện Natural và được gặp ông Michael- tự giới thiệu là đại diện của thẩm mỹ viện Natural. Ông Michael thừa nhận với PV rằng ông chính là ông Phong mà hồi 2018 từng bị phản ánh. Về các câu hỏi liên quan đến thẩm mỹ viện Natural, ông Phong hẹn sẽ cung cấp cho PV trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, hiện tại cơ sở này liên tục cáo bận và chưa có câu trả lời nào.

Thẩm mỹ viện Natural, không chỉ dừng lại ở dấu hiệu sử dụng nhân sự hành nghề giả danh bác sĩ mà cơ sở này còn bộc lộ nhiều dấu hiệu sai phạm trong lĩnh vực quảng cáo, các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động, cũng như việc mập mờ hình thức liên kết, hợp tác với bệnh viện khác.

