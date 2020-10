Cô gái trẻ nhập viện cầu cứu bác sĩ sau 7 tiếng thẩm mỹ 'vùng kín' ở spa

Mới đây, khoa Phụ sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận bệnh nhân nữ 24 tuổi bị nhiễm trùng vùng kín nặng do thẩm mỹ tại một cơ sở spa. Bệnh nhân cho biết, cô mất 7 tiếng thực hiện thủ thuật thẩm mỹ vùng kín sau đó thấy hiện tượng đau và chảy máu ở tầng sinh môn. Bệnh nhân đi khám thì được phát hiện nhiễm trùng, khối máu tụ to đường kính 8cm đè đẩy âm đạo.

Qua thăm khám, các bác sĩ cho hay bệnh nhân có đường chỉ khâu sát môi lớn, toàn bộ môi bé âm đạo bị cắt sát đến vùng tiền đình. Bệnh nhân được cắt chỉ khâu lấy khối máu tụ, đặt dẫn lưu làm sạch, khâu cầm máu rồi tiêm kháng sinh mạnh toàn thân.



Sau đó, bệnh nhân được chăm sóc lau rửa vệ sinh tại chỗ hàng ngày, đặt thuốc âm đạo.... Hiện tại, bệnh nhân được uống kháng sinh chống phù nề, đã có thể xuất viện.

Vì môi bé là nếp gấp da mỏng có tác dụng bảo vệ bên ngoài âm vật, lỗ tiểu và lỗ âm đạo đã bị cắt đi nên bệnh nhân sau này chắc chắn phải đối mặt với nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa.

Cách đây không lâu, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) tiếp nhận cấp cứu 2 nạn nhân bị biến chứng nghiêm trọng do thẩm mỹ vùng kín tại cơ sở thẩm mỹ “chui”. Cả hai nhập viện với tầng sinh bầm tím, sưng và tụ máu.



Chưa hết, hai bệnh nhân còn tụt huyết áp do mất nhiều máu, mạch đập nhanh. May mắn cả hai được cầm máu kịp thời nếu không những khối máu tụ lớn sẽ gây rách phức tạp tầng sinh môn thậm chí sốc mất máu gây nguy hiểm tính mạng.



Trên thực tế, môi bé có hình dạng và kích thước khác nhau ở mỗi cá nhân… Tình trạng môi bé có kích thước lớn đôi khi ảnh hưởng khiến chị em mất tự tin, nguy cơ bị nhiễm trùng âm hộ do khó vệ sinh, có thể gây đau khi hoạt động. Do đó, các trường hợp phì đại môi bé hoặc tầng sinh môn rách rộng sau sinh nở thì có thể thu nhỏ nhưng làm sao để đảm bảo chức năng sinh lý và nâng cao chất lượng sinh hoạt tình dục.



Bác sĩ khuyến cáo chị em không nên ham rẻ tin lời quảng cáo mà sử dụng dịch vụ tại các cơ sở thẩm mỹ không có trình độ chuyên môn, chuyên khoa phụ sản. Nếu không chị em có thể rơi vào cảnh tiền mất tật mang, nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm trùng.

