Hồ sơ vụ án: Mất ngủ vì một con ruồi, gã cảnh sát bệnh hoạn cướp đi mạng sống 55 người giữa đêm

Từng là một người cảnh sát mẫu mực, lý lịch sạch sẽ



Woo Bom Gon sinh ngày 24/2/1955, từng phục vụ trong lực lượng hải quân Hàn Quốc cho đến năm 1978.



Hai năm sau đó, Woo chuyển đến công tác ở Sở cảnh sát Quốc gia, tiếp đến gã được điều về đồn địa phương ở khu vực Uiryeong, tỉnh Nam Gyeongsang - cách thành phố Seoul hơn 300km.

Woo Bom Gon



Vốn là một cảnh sát, lại có đời tư, lý lịch sạch sẽ nên không ai có thể ngờ một ngày Woo Bom Gon sẽ trở thành tên biến thái giết người hàng loạt. Chỉ vì một sự cố nhỏ trong đêm định mệnh, cảnh sát Woo trong chớp mắt đã trở thành kẻ sát nhân man rợ bậc nhất trong lịch sử Hàn Quốc.



Tàn sát 55 người, khiến 36 người bị thương chỉ vì... một con ruồi



Theo hồ sơ vụ án, vụ việc xảy ra vào ngày 26/4/1982. Chiều hôm đó, Woo Bom Gon đang ngủ say thì bất ngờ tỉnh giấc vì bạn gái Chun Mal Soon lỡ tay đập một con ruồi trên ngực hắn. Mất ngủ khiến Woo tức giận, cự cãi lớn tiếng với bạn gái rồi bỏ đi đến đồn cảnh sát - nơi mình làm việc vào khoảng 4h chiều.



Đến khoảng 7 rưỡi tối, Woo trở về nhà trong trạng thái tức giận, đập phá đồ đạc rồi đánh đập bạn gái. Tiếp đến, gã trở lại đồn cảnh sát, lẳng lặng đi đến phòng cất giữ vũ khí mà không ai biết. Tại thời điểm đó, tất cả cảnh sát khác trong đồn đều đang bận họp nên không ai để ý việc Woo Bom Gon đã lấy đi 2 khẩu Carbine, 7 quả lựu đạn và một số vũ khí khác.

Vũ khí mà tên Woo lấy cắp



Với tâm trạng bực bội trong người, Woo cầm vũ khí đi ra đường và bắt đầu cuộc thảm sát 'tùy hứng'. Khoảng 9h30, nạn nhân đầu tiên là một người đưa thư, sau đó giết thêm 3 nhân viên trực ca trong bưu điện, rút luôn đường dây điện thoại để tránh vụ việc bị bại lộ.



Sau đó, Woo tiếp tục ra chợ và cứ gặp ai là giết người đó. Khoảng 10h30, Woo rút súng đe dọa một thanh niên 18 tuổi vào quán tạp hóa mua rượu rồi giết luôn không thương tiếc. Ông chủ cửa hàng cũng không trốn được tầm ngắm, nhưng may mắn người này chỉ bị bắn một phát vào chân và đã chạy thoát.



Với bỏ bọc của một cảnh sát địa phương, Woo dễ dàng có được sự tin tưởng của mọi người. Nhìn thấy hắn, không ai đề phòng mà đều đon đả cười nói, việc này vô tình khiến việc sát hại người dân vô tội của Woo trở nên dễ dàng hơn. Tại chợ, hắn đã rút súng bắn chết 18 người và tiếp tục đi đến ngôi làng kế tiếp.



Suốt đêm dài, Woo Bom Gon cứ đi đến đâu là tiếng súng rùng rợn vang lên đến đó. Dù nhận được tin báo sau khi Woo sát hại nạn nhân đầu tiên chỉ ít phút nhưng 1 tiếng sau, cảnh sát mới huy động được 37 người truy tìm tung tích kẻ tàn ác. Đến tận 1h40 sáng, vụ việc mới chính thức được trình báo lên trụ sở Cảnh sát Quốc gia Seoul.

Vụ việc gây chấn động Hàn Quốc

Cảnh tượng thi thể nằm la liệt, máu chảy lênh láng người người xem khóc thét sợ hãi. Khi tới một ngôi làng nhỏ, Woo bị chủ hộ một gia đình làm nông phát hiện, tuy nhiên dã đã lấy cớ truy bắt phản động để vào nhà dùng bữa. Tại đây, Woo yêu cầu các thành viên trong nhà tập hợp đầu đủ trong phòng khách. Sau đó, gã sát nhân máu lạnh đã rút súng bắn chết 12 người trong nhà. Tại ngôi làng này, hắn đã giết tổng cộng 24 người.



Gã tiếp tục đi hết từ thôn này đến thôn khác giết hại người dân vô tội. Khi cảnh sát ập đến, Woo Bom Gon đã bắt giữ một gia đình làm con tin. Woo không chống trả hay đầu hàng. Hắn bình thản mang theo 3 con tin, tháo chốt 2 quả lựu đạn kết liễu đời mình và chỉ có 1 người may mắn sống sót.



Như vậy sau 8 tiếng, vụ xả súng liên hoàn mới kết thúc cướp đi mạng sống của 55 người (không bao gồm Woo) và khiến 36 người bị thương. Một em bé bị thương nặng dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ thảm sát lên 56 người.

Những người vô tội bị giết hại

Theo báo cáo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến việc thảm sát là do Woo say rượu. Tuy nhiên, một nhân chứng khẳng định khi hắn cầm súng giết người không hề có dấu hiệu say xỉn. Nhiều người khẳng định, một gã say rượu không thể cầm theo lượng lớn vũ khí, đi đường dài 4km giết người suốt 8 tiếng đồng hồ.



Khi được triệu tập để lấy lời khai, bạn gái Woo cho biết người yêu của mình phải sống e dè trong thời gian dài, bị làm phiền bởi những lời đàm tếu xung quanh về việc 2 người ở chung nhưng không cưới xin gì. Tuy nhiên, việc một người cảnh sát bỗng biến thành kẻ sát nhân đáng sợ khiến nhiều người dân bức xúc. Vụ việc khiến hai quan chức cảnh sát cấp cao phải từ chức, cảnh sát trưởng tỉnh bị đình chỉ và 4 viên cảnh sát khác bị bắt vì tội cẩu thả, lơ là trách nhiệm trong lúc làm việc.



