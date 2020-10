Bất ngờ với thân thế của đứa bé bị mẹ xúi trộm túi tiền ở quận 3: Là con nuôi và `công cụ` trộm cắp

Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Chu Thủy An (SN 1978, ngụ tại quận Tân Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. An chính là kẻ xúi con trộm túi tiền của người phụ nữ bán cà phê vỉa hè.





Tại trụ sở Công an, An khai, ả và người đàn ông tên Trang Thanh Liêm là vợ chồng. An và chồng nhận nuôi cháu T.T.P. (SN 2011, là con của em ruột Liêm). Mặc dù nhận nuôi P. nhưng vợ chồng an không giáo dục cháu bé tử tế mà còn xúi con thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.





Cụ thể, khoảng 18h ngày 23/9, An mượn xe máy của bạn chở cháu P. đi làm. Khi đi mang qua tiệm cà phê vỉa hè của bà Trần Thị Tuyết Mai (58 tuổi, ngụ TP HCM) tại đường Lê Văn Sỹ (phường 14, quận 4) thì dừng lại hỏi mua cà phê.





Đúng lúc này, An thấy túi tiền của bà Mai để "hớ hênh" nên đã nổi lòng tham. An ra hiệu cho con nuôi rời khỏi xe xuống lấy cắp túi tiền. Trước khi rời đi, An còn hẹn bà Mai tí nữa sẽ quay lại lấy đồ. Trong khi đó, bà Mai không hề hay biết mình bị mất tài sản.

Bé trai bị xúi trộm túi tiền là con nuôi của vợ chồng An





Đi được một đoạn, An dừng lại kiểm tra tài sản thì có 185.000 đồng và 3 thẻ cào điện thoại mệnh giá 60.000 đồng. Số tiền này ả dùng để mua ma túy rồi hai vợ chồng cùng sử dụng.





Những tưởng hành vi trộm cắp nhanh gọn của mình sẽ không bị phát hiện nhưng An không thể ngờ, camera an ninh gần đó đã quay lại toàn bộ sự việc. Sau đó, chủ camera đã trích xuất rồi tung clip lên mạng xã hội





Công an quận 3 nhận được tin báo về vụ trộm cắp trên thì nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến chiều 30/9, Công an bắt giữ được An khi đang ở tại một khách sạn trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.





Thời điểm ập vào bắt giữ, Công an phát hiện An và chồng đang "chơi" ma túy. Theo điều tra, an và chồng đã sử dụng ma túy hơn 1 năm nay. Số ma túy hai vợ chồng sử dụng được mua từ mối quen rồi đem về khách sạn để "chơi".





Theo Thanh Mai/SKCĐ