Tháng 10 miền Bắc sẽ đón khoảng 4-6 đợt không khí lạnh, rét đậm rét hại có thể đến sớm hơn mọi năm

Từ nay cho đến mùng 10/10, không khí lạnh có thể gây mưa cho các tỉnh Bắc và Trung Bộ khiến cho nhiệt độ giảm. Đặc biệt là tại khu vực Bắc và Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to, đặc biệt trong các ngày từ 6-10/10. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ tiếp tục có mưa, lương mưa sẽ tăng cường vào ngày 8-10/10.

Từ ngày 11-20/10, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Trung Bộ sẽ xuất hiện mưa lớn trong nhiều ngày, khu vực vùng trũng đề phòng lũ và ngập úng.

Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ cũng cao hơn 10-20%, khu vực Bắc Bộ thấp hơn 20-40% so với trung bình nhiều năm.

Mặc dù nhiệt độ trên toàn quốc cao hơn trung bình nhiều năm từ 0.5-1 độ C thế nhưng lại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nền nhiệt vẫn thấp hơn khoảng 0.5 độ C.

Bắc Bộ và Trung Trung Bộ trong những ngày còn lại của tháng 10 có khả năng sẽ có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa ở Bắc Bộ, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn 10-20% so với trung bình nhiều năm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, năm nay nước ta có thể đón những đợt rét đậm rét hại vào khoảng tháng 1 và tháng 2 năm 2021 với nền nhiệt thấp hơn so với mùa đông năm trước.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, không khí lạnh có khả năng đến sớm hơn mọi năm. Tháng 9 vừa qua, tại Sapa cũng từng đón đợt không khí lạnh xuống thấp chỉ còn 10 độ C.

Ông cũng cho biết thêm, những hiện tượng thời tiết bất thường như rét đậm rét hại sẽ được dự báo trước trong khoảng 10 ngày, còn những cảnh bảo về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tuyết, sương giá, sương muối thì chỉ có thể cảnh bá trước từ 1-3 ngày. Những dự báo này cũng chỉ đạt mức độ chính xác khoảng 65-70%.

