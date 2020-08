Tháng cô hồn cắt tóc có sao không?

Tháng cô hồn (tháng 7 Âm lịch hàng năm) được gọi là tháng của ma quỷ, tháng "mở cửa mả" hoặc "xá tội vong nhân". Ngày 15/7 là ngày Diêm Vương mở Quỷ Môn Quan để ma quỷ được tự do trở về dương thế. Theo quan niệm dân gian, tháng này là tháng xui xẻo không may mắn nên người dân cần phải hết sức cẩn thận trong mọi việc làm, lời nói.

Cho đến nay vẫn người dân vẫn truyền tai nhau những điều cần kiêng kỵ trong tháng cô hồn như cãi nhau, đi chơi, lừa đảo... Và một trong những điều nhiều người "né" trong tháng cô hôn là cắt tóc. Đây cũng là thời điểm, những tiệm cắt tóc trên toàn quốc "vắng khách", làm ăn sa sút hơn những tháng khác trong năm.

Vậy tháng cô hôn cắt tóc có sao không? Theo quan niệm của người Việt "cái răng cái tóc là vóc con người". Tóc được xem là một yếu tố phản ảnh về cái đẹp, Sức Khỏe , tính cách con người. Vì vậy, nhiều quan niệm cho rằng, nếu cắt tóc trong tháng cô hồn có thể khiến cơ thể suy yếu, đau ốm, bệnh tật. Thậm chí, cắt tóc vào đúng ngày "mở cửa mả" (15/7 Âm lịch) có thể gây ảnh hưởng đến tài vận, sự nghiệp....

Đặc biệt, rất nhiều chị em phụ nữ thà để tóc mọc dài chứ nhất quyết không chịu đi cắt tóc trong tháng cô hồn. Theo quan niệm của nhiều người, sau khi cắt tóc cảm thấy cuộc sống không được suôn sẻ như những tháng trước. Thậm chí còn bị sếp mắng ngay sau ngày cắt tóc ở tháng cô hồn. Hoặc về nhà vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã... Còn có chị em cho rằng, cắt tóc xong thì bị ngã xe, rơi vỡ điện thoại...

Hầu hết mọi người đề nghĩ "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" nên thôi thì thà để tóc dài còn hơn là gặp vận xui trong tháng này. Nếu qua được tháng 7 âm lịch tức là những tháng cuối năm sẽ nhẹ nhàng hơn.

Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh "tháng cô hồn cắt tóc sẽ gặp xui xẻo". Hầu hết những kiêng kị của người dân đều xuất phát từ những quan niệm dân gian. Chính tâm lý sợ hãi xui xẻo sẽ ập đến nên tăng cường kiêng cữ trong tháng này như không cắt tóc, không khẩu nghiệp, không thăm bà đẻ...

Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Mai (Viện Nghiên cứu Con người), quan điểm tâm linh của người Việt cho rằng, tóc là bộ phận của con người nên không muốn cắt bỏ những gì thuộc về cơ thể trong ngày đầu tháng hoặc trong tháng cô hồn. Bởi nếu cắt tóc là mất một phần cơ thể là có thể gặp những chuyện xui xẻo, ốm đau.

Những kiêng kỵ truyền miệng chưa có cơ sở chứng minh là đúng hay sai. Nhưng người Việt vẫn tin và thực hiện việc kiêng cữ này từ năm này sang năm khác.

Các tuyên gia tâm linh chỉ khuyên người dân không nên quá mê tín. Nếu việc cắt tóc không quá bức thiết thì cũng không nhất thiết phải cắt tóc trong tháng cô hồn. Tùy vào quan niệm và đức tin của mỗi người để có cách ứng xử, kiêng kỵ trong tháng cô hồn.

Liên quan đến việc kiêng kỵ trong tháng cô hồn, Thượng tọa Thích Thanh Duệ - Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, trong Phật giáo không có quan niệm về ngày tháng tối, xấu. Nếu tâm sáng thì ngày nào cũng là ngày tốt. Việc kiêng kỵ là phản khoa học. Đạo phật không dạy con người kiêng kỵ trong tháng 7. Những điều kiêng đều do dân gian tự đặt ra chứ không có thuyết nào dạy như vậy.

Tháng cô hồn nên mua gì để may mắn

Mặc dù không có nghiên cứu khoa học nào chứng minh "cắt tóc trong tháng cô hồn xui xẻo" hay tháng cô hồn cần kiêng kỵ cắt tóc, chửi nhau, thăm bà đẻ, mua vàng... nhưng rất nhiều người dân giữ vững "đức tin" cần kiêng kỵ trong tháng cô hồn để tránh những xui xẻo.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều quan niệm cho rằng, tháng cô hồn không chỉ cần kiêng kỵ mà nên làm nhiều việc thiện, nên mua sắm một số đồ để mang đến nhiều may mắn cho cả tháng. Vậy tháng cô hồn nên mua gì?

Dân gian truyền lại, tháng cô hồn nên mua muối: Muối được xem là vật trừ tà, diệt khuẩn. Muối giúp xua đi âm khí hay các nguồn khi độc tích tụ lâu ngày trong nhà. Người dân mua muối về thường cho vào lọ nhỏ rồi để ở các góc nhà để hút âm khí. Trong ngày, 15/7 âm lịch nhiều gia đình con rắc muối trước cửa để xua đuổi tà ma.

Mua muối trong tháng cô hồn để xua đuổi tà ma, vận xui

Mua diêm, bật lửa: Những món đồ này dùng để tạo ra ánh sáng sưởi ấm ngôi nhà xua đi bóng tối. Mua diêm, bật lửa giúp xua đuổi những thứ đen tối, mang đến những ngày tháng sáng sủa, ấm cúng cho gia chủ và các thành viên trong gia đình.

Mua đồ vật phong thủy: Trong tháng này, các mẹ thường tìm mua vòng bạc, vòng dâu già đeo cho con để tránh bệnh tật, ngủ ngon giấc hơn. Ngoài ra, người lớn cũng tìm mua đá phong thủy, vòng phong thủy để mang đến nguồn tài khí, xua tan vận xui.

Theo một số nguồn tin khác, trong tháng cô hồn nên làm nhiều việc thiện, nói lời hay ý đẹp. Trong tháng cô hồn nên đi chùa thắp nhang cầu xin sức khỏe, cầu siêu; nên ăn chay ; tránh cãi vã mâu thuẫn với người trong gia đình...

Những điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn

