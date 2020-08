Tháng cô hồn mua nhà có sao không?

Năm 2020, tháng cô hồn bắt đầu từ ngày 19/8 (dương lịch). Theo quan niệm dân gian, tháng cô hồn ảnh hưởng cực xấu đến cuộc sống và công việc của mỗi người. Sở dĩ tháng này được xem là xấu với người trần bởi đây là thời điểm "âm thịnh dương suy". Ngoài ra, tháng cô hồn còn được xem là tháng ma quỷ, không đem lại may mắn cho các công việc cưới hỏi, xây dựng, mua sắm, đi.. và đặc biệt, trong tháng này nhiều người kiêng mua nhà. Vậy quan niệm này có chính xác không?

Theo quan niệm của nhiều người làm trong ngành bất động sản, tháng cô hồn được xem là "tháng hạn". Nếu làm những việc lớn như , xây nhà trong tháng này sẽ làm tiêu hao tài sản, không chừng vận hạn còn đổ xuống đầu lúc nào không hay.

Thêm nữa, tháng 7 âm lịch là tháng mưa ngâu với những trận mưa kéo dài nhiều ngày, ảnh hưởng nhất định đến việc khởi công xây dựng hoặc kế hoạch mua nhà. Chính bởi lý do này nên nhiều công ty bất động sản hay có các chương trình giảm giá sâu, đại giảm giá, khuyến mại khủng nhằm thu hút khách hàng. Thế nhưng, các sàn giao dịch vẫn vắng bóng người...

Tuy nhiên, theo Phật học, tháng nào trong cũng như nhau cả, người dân không cần kiêng kỵ vào tháng 7 âm. Bởi xấu, tốt đều do quan niệm của con người. Con người tự đặt ra các tiêu chuẩn cho nó. Nếu tâm sáng thì ngày nào, tháng nào cũng là ngày tốt cả.

Theo quan niệm dân gian, không nên mua nhà vào tháng cô hồn

Còn các chuyên gia văn hóa lý giải rằng, tháng 7 người dân kiêng mua nhà vì yếu tố lớn nhất do đây là tháng mưa ngâu, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xây dựng. Với quan niệm của người Việt, ngày động thổ thời tiết không đẹp thì việc xây dựng không thuận lợi.

Trên thực tế, chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh cần phải kiêng mua nhà vào tháng 7. Tất cả việc kiêng kỵ này đều do quan niệm của mỗi người và xuất phát từ quan niệm dân gian, tháng 7 là tháng ngày xấu, bởi thời điểm này, Diêm Vương mở cửa mả cho vong hồn tự do trở về nhân gian.

Vài năm trở lại đây, quan niệm này được cởi mở hơn, người dân không còn quá áp đặt quan niệm này vào trong cuộc sống của họ. Ngày nay, việc mua các căn hộ không còn bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu trên, nên khách hàng có thể yên tâm lựa chọn căn nhà phù hợp với túi tiền và nhu cầu sử dụng.

Chưa kể, tháng 7 cũng là thời điểm nhiều chủ đầu tư tung hàng loạt sản phẩm có vị trí đẹp, đi kèm theo đó là chính sách hấp dẫn, nhiều phần quà giá trị để kích cầu mua sắm.

Nhiều chủ đầu tư từng chia sẻ, tháng 7 là thời điểm thuận cho những người muốn mua được những căn nhà tốt, phù hợp với túi tiền. Bởi đây là thời điểm có nhiều khuyến mại, ưu đãi. Thậm chí có những đơn vị có chương trình khuyến mại với giải thướng lên đến hàng trăm triệu đồng để tri ân khách hàng.

Theo quan niệm dân gian, tháng cô hồn là tháng không may mắn nên cần kiêng các việc trọng đại, trong đó có những việc liên quan đến nhà cửa. Những điều kiêng cữ này xuất phát từ quan niệm "có thờ có thiêng, có kiêng có lành".

Như đã phân tích bên trên, quan điểm mua nhà trong tháng cô hồn đã cởi mở hơn, người dân không còn quá khắt khe trong việc kiêng cữ này nữa. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, người dân vẫn kiêng kỵ chuyện động thổ trong tháng này?

Động thổ vào tháng này cũng không tốt

Việc kiêng động thổ được xem xét qua 2 khía cạnh: Thứ nhất, dưới góc độ Âm dương ngũ hành thì trong khoa Tử vi của người phương Đông, tháng 1 hay tháng 7 âm lịch ứng với trục Dần Thân. Đây là trục đối xứng của chòm sao Tử vi - Thiên Phủ. 2 chòm sao này có biểu tượng của vòng quay âm và dương. Do đó, tháng 1 và tháng 7 được coi là vị trí nhạy cảm khi âm - dương giao hòa. Quan niệm tháng 1 là tết của dương thế còn tháng 7 được coi như tết của âm thế cũng từ đây mà ra.

Còn dưới góc độ tâm linh, tháng 7 Âm lịch là tháng cô hồn, tháng của ma quỷ. Đây là thời điểm Diêm Vương mở cửa ngục để các linh hồn được tự do ra ngoài. Những linh hồn này có thể quấy quả các công việc lớn của con người nên cần kiêng.

Ở một góc độ khác giải thích cho việc không nên động thổ vào tháng 7 âm đó là vi tháng này thời tiết mưa ngâu, ảnh hưởng lớn đến xây dựng , không thích hợp cho việc động thổ. Đây được xem là lý do hợp lý hơn cả.

Những điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn