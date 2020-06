'Thánh ăn' Yang Soo Bin mắc ung thư tuyến giáp: Béo phì có phải là nguyên nhân gây bệnh?

"Thánh ăn" Yang Soobin được phẫu thuật loại bỏ một nửa tuyến giáp hôm 27/5 và đang trong quá trình hồi phục. Điều này khiến fan bất ngờ liệu cô mắc bệnh có phải do trước đây đã ăn quá nhiều dẫn tới thừa cân béo phì.

Thông tin "thánh ăn" Yang Soo Bin phát hiện mắc ung thư tuyến giáp đang được cộng đồng mạng quan tâm. Nữ vlogger tình cờ phát hiện bệnh khi nhận thấy vùng cổ của mình có điều bất thường, sau khi được thăm khám, các bác sĩ tuyến giáp có một khối u kích thước khoảng 3cm.

Cô nàng đã được tiến hành phẫu thuật thành công vào ngày 27/5 bằng cách rạch ở nách và dùng robot để loại bỏ một nửa tuyến giáp.

Dòng thông báo bệnh tình của Yang Soo Bin trên trang cá nhân Instagram.

Ngoài tình trạng Sức Khỏe của Yang Soo Bin, cư dân mạng còn đặc biệt quan tâm tới việc tại sao cô gái mới 26 tuổi đã mắc bạo bệnh. Liệu nguyên nhân có phải do tình trạng ăn nhiều quá mức trước đây hay bắt nguồn từ việc giảm cân mà ra.



Trước khi giảm cân, cô nàng có tới 70 kg mỡ trên cơ thể. Với chỉ số này, cô có khả năng cao mắc nhiều bệnh liên quan tới béo phì và ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ năm 2019 cô gái tích cực ăn kiêng và tập luyện. Kết quả giảm 33kg khiến các fan không khỏi trầm trồ trước thân hình mới thon gọn của cô.

Thừa béo phì có thể là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp

Cô nàng cũng chia sẻ: "Tôi thấy rất may mắn khi vừa giảm cân thì phát hiện ra bệnh". Từ đây, các fan hiểu rằng cô nàng mắc bệnh từ khi còn thực hiện những vlog ăn uống đình đám và thân hình thừa cân béo phì.

Ung thư tuyến giáp là gì?



Ung thư tuyến giáp xảy ra khi những tế bào bình thường ở tuyến giáp biến đổi thành những tế bào phát triển bất thường. Vị trí của tuyến giáp là một tuyến nội tiết nằm ở giữa cổ, gồm 2 thùy nối với nhau qua eo giáp trạng, có chức năng tiết ra hormone giúp cơ thể tăng trưởng và phát triển.



Ung thư tuyến giáp có nhiều loại khác nhau: hay gặp là ung thư tuyến giáp nhú, thể tủy, thể không biệt hóa. Trong đó thể tủy và thể không biệt hóa có tiên lượng xấu hơn. Tuy nhiên, ung thư tuyến giáp đặc biệt là thể biệt hoá là bệnh ung thư được đánh giá có tiên lượng rất tốt.



Với trường hợp của Yang Soo Bin, cô mắc ung thư tuyến giáp dạng nhú, là dạng chiếm tỉ lệ cao nhất và tiên lượng (dự đoán bệnh để chữa trị) tốt nhất. Nếu được chẩn đoán sớm và chữa trị kịp thời, tỷ lệ chữa khỏi có thể lên tới 90%.



Ai dễ mắc ung thư tuyến giáp?



Có nhiều nguyên nhân gây ung thư tuyến giáp nhưng có một số yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng mắc bệnh.



- Rối loạn hệ miễn dịch: Đây là nguyên nhân hàng đầu gây ra ung thư tuyến giáp nói riêng và các bệnh ung thư nói chung. Khi hệ miễn dịch bị rối loạn, khả năng sản xuất ra kháng thể để chống lại sự xâm nhập của virus, vi khuẩn bị giảm đi, bao gồm cả chức năng tuyến giáp, tạo điều kiện gây ra bệnh tật.



- Nhiễm phóng xạ: Trong môi trường tự nhiên, con người có nguy cơ cao bị nhiễm phóng xạ do ăn uống hoặc qua đường hô hấp do i ốt phóng xạ gây ảnh hưởng đến tuyến giáp. Một số trường hợp nhiễm phóng xạ do điều trị bệnh. Theo TS.BS Trần Thanh Phương, Trưởng khoa Ngoại 3, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, người bệnh bị nhiễm chất phóng xạ từ khi còn trẻ, khoảng mười năm sau có nguy cơ cao mắc ung thư tuyến giáp.



- Yếu tố di truyền: Khoảng 70% bệnh nhân ung thư tuyến giáp có liên quan đến yếu tố di truyền bởi trong gia đình có gia đình có bố mẹ, hoặc người thân mắc bệnh.



- Yếu tố tuổi tác, thay đổi hormone: Ở độ tuổi 30- 50, ở phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 2-4 lần so với nam giới. Nguyên nhân do yếu tố hoóc-môn ở phụ nữ kích thích quá trình hình thành bướu ở tuyến giáp, hạch tuyến giáp phát triển thành ung thư.

- Mắc bệnh tuyến giáp: Người bị bệnh bướu tuyến giáp, viêm tuyến giáp, bệnh basedow hoặc hoóc-môn tuyến giáp bị suy giảm có nguy cơ cao tiến triển thành ung thư. Trong số này 80% bệnh Basedow xảy ra ở nữ giới, đặc biệt là người trẻ 21-30 tuổi vì liên quan mật thiết tới nồng độ estrogen ở nữ. Mặt khác, nồng độ estrogen thường cao quá mức ở nữ giới thừa cân béo phì.

- Tác dụng phụ của một số loại thuốc: Bệnh nhân mắc các bệnh về tuyến giáp sẽ được bác sĩ chỉ định uống i ốt phóng xạ. Bị nhiễm phóng xạ là một yếu tố nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp.

- Các yếu tố nguy cơ khác: Thiếu i ốt, uống rượu thường xuyên, hút thuốc lá, thừa cân, béo phì...

Dấu hiệu nhận biết ung thư tuyến giáp



Ung thư tuyến giáp thường không có triệu chứng lâm sàng điển hình, xét nghiệm chức năng của tuyến giáp vẫn trong giới hạn bình thường. Hầu hết bệnh nhân chỉ tình cờ phát hiện bệnh khi thấy có bất thường như nổi cục u ở vùng cổ khi đeo dây chuyền hay cài khuy áo.

Một số dấu hiệu nhận biết ung thư tuyến giáp như:



- Khàn tiếng



- Nuốt vướng khi u chèn ép vào thực quản



- Khó thở khi u xâm lấn vào khí quản



Ở giai đoạn muộn hơn, bạn có thể sờ thấy hạch cổ hoặc các triệu chứng của di căn xa như đau xương, chèn ép dây thanh quản làm thay đổi giọng nói, khối u xâm lấn ra thực quản, khí quản, động tĩnh mạch...



Khi phát hiện bất cứ dấu hiệu bất thường nào, người bệnh nên nhập viện để được thăm khám, chẩn đoán sớm.



Để phát hiện sớm ung thư tuyến giáp, có hai kỹ thuật cần thực hiện. Siêu âm hình ảnh để quan sát tuyến giáp trên màn hình, phát hiện tổn thương. Siêu âm không gây tai biến, có thể giúp bác sĩđánh giá mức độ ác tính qua hình ảnh siêu âm.



Chọc hút tế bào kim nhỏ: Dưới sự hỗ trợ của hình ảnh siêu âm, bác sĩ dùng một kim nhỏ chọc vào khối u ở tuyến giáp lấy ra một ít bệnh phẩm, rồi quan sát dưới kính hiển vi tìm tế bào ung thư, để xác định khối u là lành tính hay ác tính.

