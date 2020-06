Thanh Hóa: Đang tập múa, học sinh mầm non bị mảng vữa lớn rơi vào người

Theo thông tin từ lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Nga Sơn ( Thanh Hóa) , trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 5 học sinh mầm non bị mảng vữa lớn rơi vào người.

Cụ thể, vào khoảng 10h trưa nay (25/6), giáo viên cùng khoảng 20 học sinh của lớp Hoa Hồng, Trường Mầm non Nga Thái (huyện Nga Sơn) đang tập múa hát ở phòng Âm nhạc của trường thì bất ngờ một mảng vữa lớn trên trần rơi xuống.

Do mảng vữa ở vị trí treo quạt trần nên khi rơi xuống các mảnh vụn đã bay tung tóe và bắn vào người các em học sinh. Hậu quả là khiến 5 em bị xây xát nhẹ.

Sự việc xảy ra trong phòng Âm nhạc của trường Trường Mầm non Nga Thái. Ảnh: Dân Việt

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã đưa 5 học sinh bị mảnh vữa rơi vào người đến Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa để chụp chiếu và kiểm tra Sức Khỏe

Theo nguồn tin của báo Vietnamnet, hiện sức khỏe và tinh thần của tất cả các em đều ổn định, tỉnh táo. Trong đó, có 3 cháu đã được cho về nhà, 2 cháu ở lại bệnh viện để tiếp tục được theo dõi thêm.

Liên quan đến sự việc, ông Phạm Đức Anh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nga Sơn cho biết: "Chúng tôi đã chỉ đạo nhà trường động viên, trấn an phụ huynh, học sinh. Bên cạnh đó, cùng gia đình theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của các cháu".

5 học sinh bị xây xát nhẹ do mảnh vữa bắn vào người



Cũng theo Trưởng phòng GD&ĐT, ngày mai, Phòng sẽ cùng với nhà trường kiểm tra đầy đủ các hạng mục công trình và thông tin cụ thể với phụ huynh.

"Sự việc cũng rất bất ngờ, nếu lớp học cũ kỹ thì các giáo viên đã để ý hơn, nhưng đây mới chỉ khoảng 3 năm xây dựng. Rất may không cháu nào bị thương nặng”, ông Đức Anh cho biết.



Còn đại diện Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng cho biết đã yêu cầu phòng GD&ĐT huyện Nga Sơn và Trường Mầm non Nga Thái có biện pháp ổn định tâm lý, không để ảnh hưởng đến việc học tập của các cháu mầm non. Sở cũng yêu cầu các trường học trên địa bàn kiểm tra, rà soát chất lượng phòng học và các điều kiện cơ sở vật chất, an toàn, an ninh trường học để tránh xảy ra sự việc như vừa qua.

Khuôn viên Trường Mầm non xã Nga Thái. Ảnh: Vnexpress

Được biết, Trường Mầm non xã Nga Thái có 265 học sinh với 10 lớp ở 4 độ tuổi. Trường có ba khu nhà gồm khu hiệu bộ, khu chức năng và phòng học. Khu nhà bị sập vữa trần mới được xây dựng từ năm 2016 với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ đồng.

"Trước mỗi năm học, địa phương và lãnh đạo nhà trường thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất song không phát hiện có bất thường, năm nay trường cũng không đề xuất sửa chữa gì lớn...", ông Trần Công Văn - Chủ tịch UBND xã Nga Thái cho biết.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ