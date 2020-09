Thanh Hóa: Gia đình giang hồ xây dựng đường dây buôn ma túy "khủng", lập boong ke, tàng trữ vũ khí

Ngày 4/9, tin từ Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa triệt xóa một tụ điểm buôn bán ma túy phức tạp do cặp vợ chồng giang hồ Đỗ Thanh Sơn (SN 1965) và Nguyễn Thị Hân (SN 1969) điều hành, gây bức xúc trên địa bàn.

Vợ chồng Hân - Sơn tại cơ quan công an.

Với "kinh nghiệm" vào tù ra tội trước đây, chúng áp dụng thủ đoạn chỉ bán hàng vào ban đêm cho các con nghiện quen biết; xung quanh nhà cho xây dựng hệ thống tường rào, dây thép gai kiên cố; có người canh gác và lắp đặt cả camera. Nếu phát hiện lực lượng công an tuần tra, kiểm tra, các đối tượng nhanh chóng tiêu hủy, tẩu tán tang vật nên rất khó khăn cho công tác kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.

Sau thời gian lập án theo dõi sát sao, mới đây Công an huyện Thọ Xuân đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, "đột kích" từ khu rừng phía sau vào boong ke ma túy của vợ chồng Hân, Sơn và bắt quả tang đang tổ chức cho 2 đối tượng nghiện sử dụng ma túy đá.

Tang vật tại cơ quan công an.

Đáng chú ý, qua khám xét, Công an huyện Thọ Xuân đã phát hiện trong nhà vợ chồng này có tàng trữ 2 súng tự chế, 1 súng điện, 2 kiếm, mã tấu... cùng nhiều tang vật có liên quan như 3,550g heroin, 391,504g thuốc phiện, 4,656g ma túy tổng hợp dạng đá, 1000 USD, 5 triệu đồng tiền mặt.

Bước đầu tại cơ quan công an, vợ chồng Hân, Sơn đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Xâm hại bé gái sinh năm 2005, kẻ tội đồ 17 tuổi khiến dư luận bất bình lĩnh án tù xứng đáng

Theo Thanh Thùy/SKCĐ