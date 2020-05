Thanh Hóa: Khởi tố 2 anh em lãnh đạo Quỹ tín dụng `biển thủ` 22 tỷ đồng

Tin tức mới nhất ngày 24/5, báo Vietnamnet dẫn lại thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Quang Đức (50 tuổi, ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn) là Chủ tịch Hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan (36 tuổi, em gái Đức) là Phó giám đốc quỹ này do vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.



Theo điều tra của cơ quan công an, Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập vào năm 2008 do ông Lê Quang Đức giữ chức chủ tịch HĐQT, kiêm giám đốc. Được biết, Quỹ tín dụng này có phạm vi hoạt động 4 xã Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) và Xuân Du (huyện Như Thanh).



Năm 2011, ông Đức vẫn giữ chức chủ tịch HĐQT nhưng thôi vị trí giám đốc, em gái ông là bà Lan giữ chức phó giám đốc Quỹ tín dụng.



Zing thông tin, đến tháng 9/2017, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, phát hiện các sai phạm nên đã kiến nghị cơ quan điều tra xử lý.



Sau khi thu thập đủ tài liệu và chứng cứ, cơ quan công an đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay có liên quan đến các sai phạm tại Quỹ.



Kết luận giám định cho thấy, toàn bộ 64 món vay đều là hồ sơ khống. Theo kết luận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa, 2 anh em Đức và Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống để rút trên 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.



Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Thùy Nguyễn (t/h)