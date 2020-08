Tư Phượng - Thành Nghị: Nam chính Lưu Ly Mỹ Nhân Sát đang khiến hội chị em 'mê như điếu đổ'

Thành Nghị là ai?

Thành Nghị sinh ngày 17/5/1990 tại một huyện nhỏ có tên Thần Khê, trực thuộc thành phố Hoài Hoá, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Nam diễn viên từng tốt nghiệp tại Học viện Hý kịch Trung ương khoa diễn xuất năm 2012.

9x được biết đến nhiều nhất qua vai phụ Lâm Kinh Vũ trong bộ phim Thanh Vân Chí và gần đây nhất là nam chính Tư Phượng trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát đóng cặp cùng Viên Băng Nghiên. Để có được thành công như ngày hôm nay, quãng đường mà nam diễn viên trải qua đã phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi, nước mắt, sự kiên trì và nỗ lực hết mình.

Thành Nghị từng trải qua tuổi thơ cơ cực.

Trước đây, trong một bài phỏng vấn với trang Sina, Thành Nghị từng chia sẻ bản thân đã trải qua một tuổi thơ cơ cực và vất vả. Thậm chí, có lúc anh còn phải lang thang ngoài đường, ngủ lay lắt ở công viên vì không còn một xu dính túi. Bố mẹ nam diễn viên cũng không thể ở gần và chăm sóc cho anh bởi còn bận công việc mưu sinh và lên thành phố kiếm tiền.





Sự nghiệp diễn xuất nhiều long đong

Dù tài sắc có đủ, thế nhưng Thành Nghị không thể có nổi một vai diễn khi mới ra trường vì không có kim chủ, không nhà đầu tư, không công ty đỡ đầu. Thời điểm đó, anh từng ôm hi vọng đến rất nhiều đoàn làm phim để tìm kiếm cơ hội thử vai nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối.

Từng được đạo diễn nổi tiếng Lý An khen ngợi là người có đôi mắt sạch sẽ, ánh mắt anh khí, thông minh, con đường diễn xuất của Thành Nghị lại chẳng rộng mở như trong tưởng tượng. Quá nhiều lần bị từ chối khiến anh từng nản chí tới mức muốn từ bỏ nghiệp diễn.

Vai diễn đầu tay của anh là Tiểu Tiểu Hùng trong Giao Thừa. Trong phim, Thành Nghị chỉ đảm nhận một vai diễn rất nhỏ. Dù được sản xuất vào năm 2009, thế nhưng 3 năm sau phim mới được công chiếu. Đến năm 2011, anh không nhận được vai diễn nào nữa.

Thành Nghị sở hữu body rắn chắc.

Tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn duy trì được nhiệt huyết với ước mơ của mình khi đến tháng 10/2011 có được vai phụ đầu tiên trong bộ phim Đường cung mỹ nhân thiên hạ (khởi quay vào năm 2010). Cũng nhờ bộ phim này, tên tuổi của Thành Nghị bắt đầu được nhiều đạo diễn biết đến. Cuộc sống diễn xuất của anh cũng bận rộn hơn dù chỉ diễn một vai nhỏ là Phùng Tiểu Bảo.

Thế nhưng, bước đệm này không đủ để sự nghiệp của Thành Nghị khởi sắc. Những vai diễn sau đó của anh dù là trong nhiều bộ phim truyền hình nhưng phần bị lùi phát sóng vô thời hạn, phần được phát sóng lại không gây được tiếng vang.

Đến năm 2012, Thành Nghị nhận vai chính trong phim điện ảnh Quỷ Ái và Quá Muộn Để Yêu Em. Anh đã khẳng định được diễn xuất của mình qua 2 bộ phim này, một bộ phim kinh dị, một là phim tâm lý tình cảm.





Năm 2013, Thành Nghị chủ yếu hoạt động với vai trò người mẫu. Tuy nhiên, khi phim Quá Muộn Để Yêu Em phát sóng cùng năm, bài hát “Minh liễu” của phim do chính anh thể hiện đã để lại ít nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.





Năm 2014, Thành Nghị nhận vai nam chính Cao Mộ Nam trong phim điện ảnh Túc Xá Nữ Sinh và nam phụ trong phim truyền hình Đổng Tiểu Thư. Năm 2015, anh tiếp tục vào vai phụ Điền Dã trong phim điện ảnh Không Thể Nào.

Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của Thành Nghị chính là vai Lâm Kinh Vũ trong phim Thanh Vân Chí (2015 - 2016), được chính thức khởi động ngày 2/12/2015 tại phim trường Hoành Điếm. Vai diễn này khiến độ phổ biến của nam diễn viên 9x tăng cao. Thế nhưng sau đó, dường như Hoan Thụy Thế Kỷ - công ty chủ quản của Thành Nghị đã bỏ quên anh, khiến gần 1 năm sau đó anh không tham gia bất cứ hoạt động thương mại hay gia nhập các đoàn phim nào, chỉ thỉnh thoảng lên mạng giao lưu với fan.

Thành Nghị nhận vai nam chính Vũ Tư Phượng trong phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát.

Mãi đến năm 2018, khi bộ phim điện ảnh Cuộc Giải Cứu Lớn được công chiếu nhưng không gây được tiếng vang thì Thành Nghị nhận phim truyền hình Đạo Mộ Bút Ký, Trường An Nặc và Yêu Khi Nổi Sóng nhưng đến nay mới chỉ 1 phim lên sóng.

Đến tháng 2/2019, Thành Nghị nhận vai nam chính Vũ Tư Phượng trong phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát , đóng cặp cùng nữ diễn viên Viên Băng Nghiên (vai Chử Toàn Cơ). Đây cũng là bộ phim khiến tên tuổi Thành Nghị được nhiều người yêu thích bởi diễn xuất quá mức tự nhiên cùng màn tương tác cực đỉnh với nữ chính. Từ khi phim phát sóng, tên tuổi của anh liên tục lọt vào BXH chỉ số truyền thông diễn viên.

Tháng 7/2020, Thành Nghị vào vai nam chính Lý Viêm trong dự án Mộng Tỉnh Trường An đóng cùng nữ chính Trương Dư Hy. Phim dự kiến sẽ được phát sóng vào năm 2021.





Chàng trai si tình 'vạn người mê' trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát



Ngày 6/8/2020, phim truyền hình Lưu Ly Mỹ Nhân Sát chính thức ra mắt khán giả. Không để các fan thất vọng, bộ phim cổ trang Trung Quốc này đã đạt được 7.2 điểm douban với 58.9% đánh giá 4 sao và 5 sao, 24.7% đánh giá 3 sao. Sau 9 tập, phim đã thu về tổng cộng 10.176 vote. Đây là một kết quả khá khả quan với một bộ phim tiên hiệp chuyển thể không được đầu tư cao, dàn diễn viên chính cũng không phải là những tên tuổi quá hot.

Tư Phượng - nhân vật 'thừa máu' nhất Lưu Ly Mỹ Nhân Sát.

Bên cạnh đó, Lưu Ly còn là phim được xem nhiều nhất tại Youku, nhiều hashtag về phim cũng như các nhân vật, diễn viên trong phim cũng vươn lên top tìm kiếm trên Weibo. Trong đó, Thành Nghị là cái tên được nhiều người yêu thích, khiến chị em 'mê như điếu đổ' nhờ hình tượng chàng trai si tình.

Về nội dung, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thập Tứ Lang, xoay quanh mối lương duyên 10 kiếp nhiều éo le, trắc trở của Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) và Tư Phượng (Thành Nghị).

Vào vai chàng trai chuyên bị ngược, bị người yêu 'xiên' 9 kiếp không sót kiếp nào, Thành Nghị nhập vai vô cùng xuất sắc, ngoại hình của anh cũng được khen ngợi hết lời. Dù đã 30 tuổi, anh vẫn có thể hóa thân thành Vũ Tư Phượng 20 tuổi, dễ thẹn thùng mắc cỡ vô cùng tự nhiên.

Phản ứng hóa học của Thành Nghị với Viên Băng Nghiên cũng là điểm cộng của phim, khiến các fan thi nhau 'chèo thuyền' không biết mệt.

Ngoài ra, cách bộc lộ cảm xúc của Thành Nghị trong phim cũng rất rõ ràng: Từ khóc, cười, e thẹn hay cả lành lùng cũng dễ dàng khiến người xem điêu đứng. Bên cạnh đó, phản ứng hóa học của Thành Nghị với Viên Băng Nghiên cũng là điểm cộng của phim, khiến các fan thi nhau 'chèo thuyền' không biết mệt.

Hiện tại, phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát đang được phát sóng trên hệ thống xem phim online của Youku - Trung Quốc và được chiếu trên trên Keeng Movies với phụ đề tiếng Việt.

