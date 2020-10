Rộ tin Thành Nghị và Viên Băng Nghiên tiếp tục vừa yêu vừa ngược, sánh đôi trong Xuân Nhật Yến?

Cuối tháng 3 năm nay, một poster vẽ tay của bộ phim truyền hình Xuân Nhật Yến được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên đã được tiết lộ. Theo đó, nhà sản xuất cũng tuyên bố, phim mới Xuân Nhật Yến sẽ sớm được khai máy trong thời gian tới.

Dù dàn diễn viên chính vẫn chưa được thông báo nhưng thông tin này đã khiến khán giả xôn xao, đặc biệt là bộ phận fan nguyên tác. Đặc biệt, nhiều thông tin cho rằng nam nữ chính sẽ mời tiểu sinh, tiểu hoa tuyến một đảm nhận càng khiến cư dân mạng xôn xao.

Sau khi poster được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã lần theo chi tiết cụ thể do ekip đoàn phim đưa ra để đoán ra được diễn viên đảm nhiệm vai nam nữ chính Giang Huyền Cẩn và Lý Hoài Ngọc trong Xuân Nhật Yến. Không ít người cho rằng, Tiêu Chiến và Trịnh Sảng sẽ đảm nhận vai diễn này. Tuy nhiên sau đó lại có tin nam chính đã đổi thành Nhậm Gia Luân.

Theo một nguồn tin mới đây nhất trên Weibo, dàn diễn viên chính của bộ phim cổ trang Trung Quốc này tiếp tục được thay đổi, sẽ do Thành Nghị và Viên Băng Nghiên đảm nhận. Hai diễn viên này từng hợp tác trong phim Lưu Ly mỹ nhân sát. Phản ứng hóa học cực đỉnh của cặp đôi chính là một trong những nguyên nhân chính tạo nên sức hút của phim.

Tuy nhiên, hai diễn viên bất ngờ gây tranh cãi khi 'bơ đẹp' nhau trên sân khấu fan meeting, khiến nhiều người tức giận. Sau những ồn ào như thế, liệu việc Thành Nghị và Viên Băng Nghiên tái hợp trong Xuân Nhật Yến có trở thành sự thật?

Xuân Nhật Yến là tiểu thuyến của tác giả Bạch Lộ Thành Song, kể về trưởng công chúa Đan Dương - Lý Hoài Ngọc. Vốn được coi là người hại nước, khuynh đảo triều chính suốt 8 năm, Lý Hoài Ngọc sau đó bị chính Hoàng đế - người nàng một tay giúp đỡ ép chết đúng trong ngày đăng cơ.

Sau đó, Lý Hoài Ngọc mượn xác hoàn hồn trở thành Tứ tiểu thư ngốc nghếch của Bạch phủ. Nàng tiếp cận Tử Dương Quân - Giang Huyền Cẩn (người trước đó tự tay đưa rượu độc cho nàng) để tìm kiếm sự thật. Sau đó, cả hai đã trả thù và tìm kiếm chân tướng, vừa yêu vừa hận, viết lên câu chuyện ngọt ngào nhưng cũng đầy chông gai.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ