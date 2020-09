Thành Nghị vật vã ngược tâm nhưng lại mắc lỗi diễn cảnh khóc không giọt nước mắt trong Trường An Nặc

Sau thành công trong vai Tư Phượng cùng bộ phim "Lưu ly mỹ nhân sát", sự nghiệp diễn xuất của Thành Nghị bỗng rực rỡ khi ngay lập tức được mời làm diễn viên chính của bom tấn phim cổ trang Trung Quốc mới "Trường An Nặc". Trong phim mới, Thành Nghị trong vai Lưu Thừa Húc rơi vào cảnh bi thảm ngược tâm không dứt, đòi hỏi diễn xuất phức tạp trong những phân cảnh thể hiện nhiều cảm xúc đau thương.

Diễn xuất trong những cảnh ngược tâm của Thừa Nghị bị đem ra mổ xẻ

Vậy nhưng ngay từ cảnh khóc ở những tập đầu của Thừa Nghị đã vấp phải nhiều bình luận khen chê lẫn lộn của người xem. Một trong những cảnh phim ảnh hưởng lớn nhất tới nhân vật Thừa Húc phải kể tới cảnh mất mẹ. Khi trở về cung, Tiêu Thừa Húc đã không giấu được nỗi bàng hoàng của mình khi chứng kiến thi thể của mẹ lơ lửng giữa không trung trong trạng thái treo cổ. Anh đã "đứng hình mất 5 giây", sau đó gục ngã và khóc trong vòng tay của các sư huynh.

Cảnh khóc không giọt nước mắt gây tranh cãi của Thừa Nghị

Thừa Nghị đã thể hiện rất tốt cảm xúc bàng hoàng ngã quỵ khi mất mẹ của nhân vật nhưng tiếc thay cảnh khóc lóc gọi mẹ lại... không có giọt nước mắt nào rơi. Nếu fan Trung đồng cảm với Thừa Nghị và cho rằng "sốc quá không khóc nổi âu cũng là bình thường", " Lúc xem tôi thấy tim như tim mình như tan vỡ vậy, có cảm giác anh ấy nhập vai rất mạnh mẽ, xem rất thỏa mãn", " Đúng vậy!!! Cảnh khóc của Thành Nghị lúc nào cũng có nhiều cung bậc, anh ấy rất biết dùng ánh mắt và biểu cảm cực chi tiết để truyền đạt những cảm xúc phức tạp" thì fan Việt lại hoàn toàn trái ngược.

Nhiều fan Việt cho rằng cảnh khóc của Thừa Nghị trong "Lưu ly mỹ nhân sát" có chiều sâu hơn nhiều, nước mắt rơi rất tự nhiên. Có vẻ như hai bộ phim "Trường An Nặc" và "Lưu ly mỹ nhân sát" chiếu quá sát nhau khiến Thừa Nghị bị rơi vào tình trạng so sánh nhiều bên không đáng có.

Những cảnh ngược tâm trong Lưu ly mỹ nhân sát được đánh giá cao hơn

Bạn diễn cũ Viên Băng Nghiên của Thừa Nghị cũng bị soi diễn xuất bởi một bộ phận khán giả cho rằng diễn xuất của Viên Băng Nghiên vẫn chưa tới. Đặc biệt là ở những cảnh khóc, dù Viên Băng Nghiên đã cố hết sức "nặn" nước mắt nhưng vẫn không đủ để làm hài lòng khán giả.

Tuy đang nhận về nhiều quan điểm trái chiều nhưng không thể phủ nhận Thành Nghị đang là cái tên "nóng sốt" ở làng phim Hoa ngữ. Thế nhưng, thông qua " Lưu Ly Mỹ Nhân Sát" thì khán giả cũng phải gật gù rằng anh là một diễn viên ổn, có năng lực chứ không chỉ là "bình hoa di động". " Trường An Nặc" vẫn còn một chặng đường dài phía trước và Thành Nghị vẫn còn rất nhiều cơ hội để thể hiện mình chứ không chỉ dừng lại ở một cảnh khóc như trên.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ